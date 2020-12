11 Gaming-Begleiter, auf die ihr nicht mehr verzichten wollt

NPCs können nützliche Verbündete sein. Auf einige Gaming-Begleiter könnt ihr deshalb nicht mehr verzichten.

Was wäre die Welt der Videospiele ohne seine NPCs? Wahrscheinlich sehr trist und leer. Gut, dass es etliche Begleiter gibt, die euer Leben besser machen. Wir verraten, auf welche Charaktere ihr nicht mehr verzichten wollt.

Die besten NPCs in Videospielen

In Videospielen schlüpfen wir häufig in die Rolle des glorreichen Helden und bekämpfen so alles Böse auf unseren Reisen. Multiplayer-Spiele ermöglichen, dass wir auch mit Freunden in diese Abenteuer ziehen können.

Wenn allerdings kein Freund zur Seite ist, oder man ganz alleine in eine Videospielwelt abtauchen möchte, braucht es dennoch Verbündete und Charaktere, die die Erfahrung aufregender machen.

So gibt es in Videospielen viele Möglichkeiten mit nicht spielbaren Charakteren zu interagieren. Sie können als loyale Begleiter, nützliche Händler, nervige Anhängsel oder in vielen weiteren Ausführung in Erscheinung treten.

Viele davon bleiben uns oftmals lange in Erinnerung und in folgender Bilderstrecke verraten wir, welche NPCs ihr nie wieder missen möchtet:

Die Community hat eine ganze Menge an Gaming-Begleitern, die ihre Spielerfahrung um einiges bereichert haben. Viele Charaktere wurden dabei zu echten Lieblingen. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass Spieleentwickler weiterhin soviel Leidenschaft in unsere geliebten NPCs stecken.