Fortnite wird mit neuem Modus zum "Among Us"-Klon

"Fortnite schaut bei Among Us ab.

Fortnite bekommt einen neuen Modus, in dem eine Gruppe Agenten von zwei feindlichen Spionen unterwandert wird und diese identifizieren müssen. Das Spielprinzip sieht dem von Among Us dabei verdächtig ähnlich.

Worum geht es im neuen Fortnite-Modus?

Das Battle Royale Fortnite schaut mit dem neuen "The Spy Within"-Modus bei einem seiner größten Konkurrenten auf Twitch ab. Auch die Spielregeln sind beinah komplett identisch zum Indie-Überraschungshit Among Us.

Zehn Spieler starten eine Runde und wissen dabei nur, welchem Team sie selbst zugeteilt wurden. Unter ihnen befinden sich zwei Spione, deren Aufgabe es ist, die übrigen acht Agenten zu eliminieren, ohne dabei aufzufliegen. Die Agenten können die Übeltäter entweder enttarnen oder genügend Aufgaben erfüllen, um den Sieg für sich zu beanspruchen.

Sollten die Agenten eine verdächtige Aktivität bemerken, können sie ein Notfallmeeting einberufen. Nur hier ist es möglich, sich im Voice-Chat zu beraten und gegebenenfalls einen Spieler zu eliminieren.

The Spy Within lässt sich im Video-Chat spielen

Epic Games setzt zusätzlich auf die App Houseparty, mit der Spieler während einer Runde Fortnite einen Videochat führen können. Auch der zeitlich begrenzte "The Spy Within"-Modus erhält dieses Feature, das gerne von Streamern genutzt wird.

Fortnite ist nicht der Erste, der eine 3D-Version von Among Us entwickelt. Ein Fan-Projekt hat dem Detektivspiel bereits vor einigen Wochen eine weitere Dimension hinzugefügt. Zusätzlich lässt es sich sogar mit einem Virtual-Reality-Headset spielen.

