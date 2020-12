Releases: Zum Jahresende wird es fleischig

Die letzten Releases des Jahres kommen mit Feuer und Flamme!

Ein letztes Mal Releases in diesem Jahr: Auch über die Feiertage versuchen sich ein paar Indie-Spiele noch kurz vor Schluss in den Fokus zu rücken.

Override 2: Super Mech League | 22. Dezember

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Riesige Roboterkämpfe kurz vor Weihnachten gesucht? Dann werft einen Blick auf Override 2: Super Mech League, in denen ihr in Arenakämpfen mit einer Art von Mech-Superhelden antretet. Insgesamt stehen 20 verschiedene Kämpfer zur Auswahl, die über einzigartige Fähigkeiten und ultimative Kräfte verfügen. In der Arena kämpft ihr anschließend alleine oder im 2v2-Modus gegen eure Kontrahenten. Der Gewinner darf die Rangliste weiter nach oben klettern, der Verlierer orientiert sich nach unten.

Der Release von Override 2: Super Mech League findet darüber hinaus auf allen bekannten Plattformen zeitgleich statt. Lediglich Google Stadia wird außen vor gelassen.

Ratropolis | 22. Dezember

PC

Über ein Jahr nach dem Release im Early Access folgt für Ratropolis nun der vollständige Release. Das Deckbuilding-Spiel im Stile von Slay the Spire macht euch zum Herrscher über einen Rattenaußenposten, der mit genügend Zeit und strategischen Kniffen irgendwann zur blühenden Stadt wird. Bis dahin müsst ihr jedoch eure Bürger beschützen, die Wirtschaft aufbauen und euch gegen ankommende Feinde mit Karten und in "Tower Defense"-Einlagen verteidigen.

Ratropolis erscheint wie der "Early Access"-Release nur für den PC. Ob in Zukunft auch eine Umsetzung für die Konsolen folgt, ist bisher noch nicht bekannt.

Super Meat Boy Forever | 23. Dezember

PC / Switch

Zehn Jahre ist es her, da hat Meat Boy das erste Mal in Super Meat Boy knackige Sprungpassagen gemeistert. Nun steht die Fortsetzung kurz bevor: In Super Meat Boy Forever entführt Dr. Fetus die Tochter von Meat Boy und Bandage Girl. Das lässt der ungewöhnliche Fleischklops-Papa natürlich nicht auf sich sitzen und beginnt mit dem Plan, den eigenen Nachwuchs zu retten. Wie im Vorgänger erwarten euch auf dem Weg zahlreiche anspruchsvolle Level, die dieses Mal prozedural generiert werden.

Der Release von Super Meat Boy Forever findet in diesem Jahr exklusiv auf dem PC (Epic Games Store) und Nintendo Switch statt. Umsetzungen für die anderen Konsolen und Android sowie iOS sind bereits angekündigt, aber noch gibt es keine Termine.

Omori | 25. Dezember

PC

Die Entwicklung von Omori hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Nun soll das surreale Horror-Rollenspiel endlich erscheinen. In dem auf dem RPG-Maker basierten Spiel erkundet ihr eine ungewöhnliche Welt, um Teile der Vergangenheit aufzudecken. Unterwegs trefft ihr auf Freunde und Feinde und müsst Entscheidungen treffen, die nicht nur über euer eigenes Schicksal bestimmen.

Der Release von Omori wurde von einigen Fans seit Jahren erwartet. Bereits 2014 wurde das Projekt via Kickstarter finanziert, allerdings hat sich die Veröffentlichung immer wieder verschoben. Nun soll alles pünktlich zum Weihnachtsfest ein Ende finden.

Escape the Underground | 31. Dezember

PC

Wer nach Super Meat Boy Forever noch ein Jump-and-Run mit knackigem Schwierigkeitsgrad sucht, der wird am letzten Tag des Jahres noch einmal bedient. In Escape the Underground müsst ihr als Schlammhaufen den Weg an die Außenwelt antreten. Ganz so einfach wird das nicht, denn zuvor gilt es unzählige Hindernisse zu überwinden.

Der Release des Spiels vom Entwickler Joseph English findet pünktlich an Silvester statt. Insgesamt erwarten euch darin 28 verschiedene Level und ein versteckter Geheimmodus, zu dem bisher keine Infos bekannt sind.

Auf dem PC herrscht auch über die Feiertage bis hin ins neue Jahr Laune mit neuen Releases. Natürlich, die großen Kracher halten schon längst Winterschlaf, wer aber noch zum Ende hin ein paar vielversprechenden Indie-Studios eine Chance geben möchte, bekommt die Gelegenheit dazu.