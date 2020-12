Skyrim: Drache legt sich mit einem Gott an - ein fataler Fehler

Drache in Skyrim greift einen Gott an.

Drachen zählen zu den gefährlichen Gegnern in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Es gibt jedoch noch höhere Wesen, gegen die die Bestien machtlos sind. Ein Reddit-Clip zeigt jedoch, dass ein Kampf zwischen einem Drachen und einem Daedra unspektakulärer ist, als erwartet.

Skyrim-Gott wird von Drache attackiert

Die interessantesten Begegnungen in The Elder Scrolls 5: Skyrim sind die mit den mächtigen Daedra. Die gottgleichen Wesen verlangen eure Dienste und schenken euch im Austausch ihre mächtigen Artefakte.

The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Amazon ansehen.

Reddit-Nutzer "robiegulasz" wollte eigentlich gerade Meridias Quest erfüllen, als plötzlich ein Drache angreift. Um euch euren Auftrag zu geben, zieht euch der Daedra in den Himmel und spricht dort mit euch. Der Drache sieht dies jedoch als Beleidigung und beginnt den Meridia anzugreifen.

Statt seine übernatürlichen Kräfte zu nutzen, beginnt die Göttin stumpf auf den Drachen einzuschlagen. Obwohl sie lediglich aus einer blauen Lichtkugel besteht, klingt es ganz so, als würde sie mit ihren Fäusten auf die Bestie einprügeln.

Fans lieben das Drachen-Duell

Nach einigen wirkungslosen Feuerstößen fliegt der Drache letztendlich davon. Für "robiegulasz" nimmt die Geschichte jedoch kein Happy End. Der Daedra beginnt das Gespräch nicht erneut und zeigt ihm die kalte Schulter. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als das Spiel neu zu laden.

Das lustige Video hat auf Reddit bereits mehr als 6800 Upvotes verdient. In den Kommentaren freuen sich die Nutzer darüber, dass in Skyrim immer wieder etwas neues passiert. Eine Lichtkugel, die einen Drachen boxt ist schließlich immer ein interessanter Anblick.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Ein Drache attackiert einen unsterblichen Daedra und wird durch Faustschläge in die Flucht geschlagen. Was sagt ihr zu dem merkwürdigen Duell? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.