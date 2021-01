2021: 8 Spiele, denen ihr schon entgegenfiebert

2021 verspricht ein spannendes Jahr für Spiele zu werden. Bildquelle: Getty Images / VPanteon

2021 bringt einige Hochkaräter

Ein neues Jahr ist angebrochen und wir feiern es mit einem Ausblick auf die Spiele, auf die ihr euch 2021 am meisten freut. Dafür haben wir euch auf Facebook nach euren meist erwarteten Games gefragt, die dieses Jahr erscheinen sollen.

In unserer Bilderstrecke folgt ein potenzieller Hochkaräter dem nächsten, deswegen wollen wir auch nicht länger fackeln und euch ein paar der meist genannten Spiele zeigen, auf die ihr euch besonders freut.

Klickt hier um zu erfahren welche Spiele unsere Community 2021 unbedingt spielen will:

Neben den bereits bestätigten Spielen wurden auch oft Wünsche für bisher unbestätigte Titel genannt. Hoffentlich werden auch eure anderen Spielwünsche wie The Legend Of Zelda: Breath of the Wild 2, diverse Pokémon-Remakes und The Witcher 4 noch wahr werden – ob nun dieses Jahr oder etwas später.