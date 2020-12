Gratis Spitzen-Horrorspiel im Epic Games Store - wenn ihr schnell genug seid

Der Epic Games Store schenkt euch ein Horrorspiel. Bildquelle: Getty Images/ max-kegfire

Der Epic Games Store verschenkt 15 Tage lang kostenlose Spiele. Heute könnt ihr euch noch bis 17 Uhr eines der besten Horrorspiele der letzten Jahre sichern. Danach ist bereits das nächste Gratis-Game an der Reihe.

Update vom 22.12.2020 - 11:10 Uhr

Spitzen-Horrorspiel ist im Epic Games Store kostenlos

Horror-Fans müssen schnell sein. Im Epic Games Store wird heute Alien-Isolation verschenkt. Ihr habt jedoch nur noch bis 17 Uhr Zeit, bevor ein neues Gratis-Game vorgestellt wird.

Der Epic Games Store verschenkt seit dem 17. Dezember jeden Tag ein Überraschungsspiel. Sobald ihr es einmal heruntergeladen habt, könnt ihr es für immer behalten. In Alien Isolation müsst ihr dem namensgebenden Alien entkommen, dass euch unaufhaltsam verfolgt. Sollte euch die Erfahrung zu gruselig werden, habt ihr dank dem Angebot immerhin kein Geld ausgegeben.

Originalmeldung vom Freitag, 18.12.2020 - 10:58 Uhr

Epic Games Store verschenkt 15 geheime Spiele

Wer den Epic Games Store benutzt, kann neben Exklusiv-Spielen und großen Sales auch jede Woche neue Gratis-Spiele für den PC abstauben. Die Auswahl fällt dabei immer unterschiedlich aus, manchmal sind es Blockbuster, manchmal auch interessante Geheimtipps. Der Vorteil: Einmal heruntergeladen könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Jetzt ist der Weihnachtsmarathon im Epic Games Store gestartet, der vom 17. bis zum 31. Dezember geht. Laut Epic Games erscheint jeden Tag ein neues Gratis-Spiel, allerdings ist es auch nur einen Tag kostenlos verfügbar. Wer alle Spiele haben möchte, muss also schnell sein.

Das erste Überraschungsspiel wurde nun bekanntgegeben, das direkt über den Epic Games Store heruntergeladen werden kann:

Das nächste Spiel wird heute Abend gegen 17 Uhr bekanntgegeben.

PC-Spieler können in den nächsten Tagen 15 Gratis-Spiele im Epic Games Store abstauben. Was kostenlose PC-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen. Ab jetzt mehr denn je!