Cyberpunk 2077: Glitch-Trailer zeigt, wie es in Night City wirklich zugeht

Cyberpunk 2077 hat mit Bugs zu kämpfen. Bildquelle Getty Images/ Deagreez

Cyberpunk 2077 wird kurz nach seinem Release von unzähligen Bugs und Glitches geplagt. Ein Reddit-Nutzer zeigt jetzt in einem ehrlichen Trailer, wie das Leben in Night City wirklich aussieht.

Wie sieht der Glitch-Trailer für Cyberpunk 2077 aus?

Auf der E3 2018 hat CD Projekt Red einen beeindruckenden Trailer für Cyberpunk 2077 vorgestellt. Zwei Jahre später schauen einige Fans wehmütig auf die gezeigten Szenen zurück. YouTuber "Ryan Champell Beans" zeigt jetzt, wie das Rollenspiel wirklich aussieht.

Dafür hat er mehrere Clips, die in den letzten Tagen im Internet aufgetaucht sind, gesammelt. Sie zeigen eine verrückte Stadt, in der Bugs und Glitches an der Tagesordnung sind. Als V aus dem Fenster der Hochbahn blickt, ist von der eigentlich fantastischen Grafik des Spiels nichts zu sehen. Auch ein Kreisverkehr in der Ferne wird nur von merkwürdigen 2D-Fahrzeugen befahren.

Die dreidimensionalen Fahrzeuge scheinen dagegen ein Eigenleben zu führen und überschlagen sich, sobald sie auf das winzigste Hindernis treffen. In anderen Fällen werden sie in die Luft geschleudert und prallen gegen Häuser oder nichtsahnende Spieler.

Fans feiern den neuen "Cyberpunk 2077"-Trailer

Auch die Polizisten verfolgen interessante Praktiken und erscheinen immer wieder direkt hinter dem Spieler, sobald er seinen Blick abwendet. Die Zivilisten zeigen dafür eine beeindruckende Koordinationsfähigkeit. Sobald V eine Granate wirft, steigen sie alle gleichzeitig aus ihren Autos und kauern auf dem Boden.

Auch in den Kommentaren des YouTube-Videos wird der neue Trailer gefeiert. Nutzer "Luke Creed" schreibt, dass es nur noch besser wäre, wenn er mit einem Absturzbericht auf der PS4 enden würde.

Könnt ihr 7 Hardcore-Fragen beantworten?

Ein YouTuber sammelt Videos von Bugs und Glitches in Cyberpunk 2077, um einen neuen Trailer zu erstellen. Was sagt ihr zu den gezeigten Szenen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.