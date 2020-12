Nintendo-Freizeitpark ist fertig und sieht umwerfend aus

Super Nintendo World sieht genauso aus wie Super Mario Level.

Nintendo stellt seinen Themenpark vor und beeindruckt Fans damit auf ganzer Linie. Super Nintendo World soll seine Pforten schon bald öffnen und lädt Besucher in eine originalgetreue Abbildung des Mushroom Kingdoms ein.

Super Mario bekommt eigenen Themenpark

Seit Jahren bastelt Nintendo bekanntermaßen an seinem eigenen Freizeitpark – und nun ist es endlich vollbracht: Super Marios Heimat gibt es jetzt auch in der Realität. In den Universal Studios in Japan befindet sich nämlich ab sofort die frisch errichtete Super Nintendo World, angelehnt an das Pilz-Königreich.

In einer speziellen Nintendo Direct stellt der Miyamoto, der Erfinder von Super Mario, den Park nun stolz vor und geht genauer auf die möglichen Aktivitäten in Super Nintendo World ein.

Der Vergnügunspark sieht darin genauso aus wie ihr es aus diversen „Super Mario“-Spielen gewohnt seid: bunt und immer in Bewegung. Für den Bau des Parks orientierte man sich nämlich nicht nur im Stil an den Spielen, sondern es gibt auch an jeder Ecke etwas zu entdecken: benutzt Röhren, boxt Fragezeichen-Blöcke, sprecht mit Toad, besucht Peachs Schloss oder fahrt eine Runde Mario Kart. Für den Park wurde an alles gedacht.

Das 15 minütige Video haben wir euch hier eingebettet:

Von allen Seiten ertönt Musik aus bekannten „Super Mario“-Leveln und Charaktere aus den Spielen laufen fröhlich umher um mit den Besuchern zu interagieren. Super Nintendo World scheint für Nintendo-Fans der perfekte Tagesausflug zu sein.

Wird es auch einen Park in Europa geben?

Der Vergnügungspark in Japan soll am 4. Februar 2021 offiziell im Rahmen einer Eröffnungsfeier seine Pforten öffnen. Pläne für ähnliche Parks im Rest der Welt wurden aber auch bereits von Miyamoto angekündigt. In den USA bekommen Kalifornien und Florida ihren eigenen Mario-Park spendiert. Und auch in Singapur soll ein weiterer Park entstehen.

Da es in Europa keine Universal Studios gibt, können wir hierzulande wahrscheinlich noch lange auf eine solche Ankündigung warten. Wer also Lust hat sich den spektakulären Park selbst anzusehen, der sollte lieber anfangen für die nächste Japan-Reise nach der Pandemie sparen.

