Die Entwickler von Cyberpunk 2077 arbeiten aktuell daran, die vielen Bugs und Glitches im Spiel zu beheben. Die Fans wünschen sich jedoch ein neues Feature, welches sie bisher schmerzlich vermissen.

Welches Feature fehlt Fans in Cyberpunk 2077?

Bevor ihr euer Leben in Night City beginnt, könnt ihr euch euren Charakter individuell erstellen. Auch wenn Cyberpunk 2077 dafür einige Auswahlmöglichkeiten bietet, könnt ihr nach dem Start des Spiel nicht einmal mehr eure Frisur ändern.

Da CD Projekt Red aktuell damit beschäftigt ist, die vielen Bugs und Glitches in dem Rollenspiel zu beheben, muss die Community nachhelfen. Anstatt auf eine offizielle Lösung zu warten, hat der Modder "Admiral" einen Weg gefunden, V schon vor dem Laden eines Speicherstands anzupassen.

Dafür hat er eine ".exe-Datei" erstellt, die auf euren letzten Spielstand zurückgreift. Aktuell könnt ihr nur eure Frisur und einige Gesichtszüge verändern. Zukünftig sollen weitere Elemente der Charaktererstellung, vor allem die Möglichkeit eure Haare zu färben, hinzugefügt werden.

Modder will weitere Funktionen hinzufügen

Ihr könnt die Mod auf der Seite Nexus Mods herunterladen. Aktuell gibt es noch einige Bugs, die der Modder beheben will. So empfiehlt "Admiral", Cyberpunk 2077 auf Englisch umzustellen, um die Charaktererstellung fehlerfrei nutzen zu können. In einigen Fällen müsst ihr euren Speicherstand außerdem manuell anwählen. Bevor ihr die Mod verwendet, solltet ihr in jedem Fall ein Backup erstellen.

Spieler von Cyberpunk 2077 würden gerne die Frisur ihres Charakters auch nach dem Start des Spiels verändern können. Ein Fan hilft aus, solange CD Projekt Red beschäftigt ist.