Verknallt: Eure ersten Videospiel-Schwärme könnten nicht unterschiedlicher sein

Ciri aus The Witcher hat viele Fans – hat sie es auch in unsere Bilderstrecke geschafft?

Wir haben unsere Community per Facebook nach ihren ersten Crushes in Videospielen gefragt – und wurden nicht enttäuscht. Vom coolen Bad Boy bis hin zum netten Mädchen nebenan ist so einiges mit dabei. In unserer Bilderstrecke haben wir die interessantesten Kommentare für euch zusammengetragen.

Verguckt in einen fiktiven Charakter

Manche Charaktere in Videospielen liegen einem einfach besonders am Herzen – sei es aufgrund einer besonders attraktiven Persönlichkeit oder einfach nur der Tatsache, dass das Optische überzeugt.

Vor allem in jungen Jahren helfen fiktive Charaktere Spielern dabei herauszufinden, was sie am anderen oder gleichen Geschlecht gut finden. Wir wollten deshalb von euch wissen: Was war der allererste Videospielcharakter, in den ihr euch verguckt habt? In unserer Bilderstrecke haben wir ein paar der interessantesten Antworten für und von euch festgehalten.

Klickt hier für 12 der meist genannten und interessantesten Gaming-Crushes:

War euer erster fiktiver Schwarm dabei oder hattet ihr bei einem ganz anderen Charakter zum ersten Mal Schmetterlinge im Bauch, sobald er zu sehen war? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook und verbreitet ein wenig Liebe.