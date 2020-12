GTA 5: YouTuber spielt mit hunderten Mods - es regnet Wale

YouTuber stellt sich "GTA 5"-Herausforderung. Bildquelle: Getty Images/ bbevren

Ein YouTuber treibt Grand Theft Auto 5 an seine Grenzen. Mithilfe von hunderten zufälligen Mods verwandelt er Los Santos in ein chaotisches Schlachtfeld, wodurch Missionen beinah unmöglich werden.

Mods für GTA 5 bringen Chaos

Im Laufe der Jahre haben Fans unzählige Mods für Grand Theft Auto 5 entworfen. Während einige das Spiel noch besser machen, bringen andere nur Chaos. Der YouTuber "Call Me Kevin" stellt sich jetzt einer ganz besonderen Aufgabe:

Alle 30 Sekunden wird eine zufällige Mod ausgewählt, die Los Santos mal mehr, mal weniger verändert. Zu Beginn werden beispielsweise alle Autos grün gefärbt. Vom Himmel fallende Wale sind dann schon ein größeres Hindernis.

"Call Me Kevin" versucht daraufhin einige Missionen zu absolvieren. Plötzlich auftauchende Schiffe und Flugzeuge erschweren den Familienausflug, den Michael mit seinen Kindern plant jedoch. In einer anschließenden Verfolgungsjagd ist es bereits eine Herausforderung, den nächsten Checkpoint zu erreichen, bevor der Zufallsgenerator eine neue verrückte Mod auswählt.

GTA 5 wird von Mods "zerstört"

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Mission versucht sich "Call Me Kevin" an einem Heist. Auch hier zeigen die Mods keine Gnade. Seine Kamera wird auf den Kopf gestellt, er wird auf einen abgelegenen Berg teleportiert und ein Auto mit einem wild um sich schießenden Fahrer erscheint plötzlich mitten in dem Juwelengeschäft.

Ein YouTuber versucht Grand Theft Auto 5 mit hunderten Mods zu spielen. Dafür verlässt er sich auf einen gnadenlosen Zufallsgenerator.