Cyberpunk 2077: Fans feiern allmächtigen Couch-Gangster

Ein lustiger "Cyberpunk 2077"-Clip macht die Runde auf Reddit: Ein Spieler traf auf einen Gangster, der so vernarrt in seine Couch ist, dass er selbst das Unmögliche für sie tut.

Cyberunk 2077: "Nicht ohne meine Couch!"

Cyberpunk 2077 brachte viel Freude und Kummer über die Gaming-Welt: Während die PC-Spieler das Scifi-RPG in halbwegs guter Qualität genießen können, sind die Konsolenfassung dermaßen fehlerhaft, dass Entwickler CD Projekt Red nun mit Klagen und Store-Entfernungen zu kämpfen hat.

Die Bugs in Cyberpunk 2077 sind dabei eine zweischneidige Angelegenheit: Manche machen das Spiel unspielbar, andere sorgen für äußerst kuriose Momente. So traf der Reddit-User the_good_bad_dude beispielsweise auf einen Gangster, der alles für seine geliebte Couch macht, selbst das Unmögliche. Im unteren Clip könnt ihr es euch selbst ansehen:

„Wenn du ausgeknockt wurdest, aber die Couch zu bequem war“, kommentiert der User seine Begegnung mit dem entspanntesten Gangster in ganz Night City, der kein Problem damit hat, besiegt zu werden, solange er dafür weiter auf seiner Couch chillen darf.

Die Community feiert den Clip und witzelt über den gegenwärtigen Zustand von Cyberunk 2077. Auch wenn solche lustigen Bugs über das Release-Fiasko hinwegtrösten können, fiebern die Fans weiterhin dem Zeitpunkt entgegen, an dem der Entwickler alle Probleme des Spiels behoben hat. Das soll im Februar der Fall sein.

Cyberpunk 2077 erschien am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One, PC, PS5 und Xbox Series X, die "Next Gen"-Versionen sollen dieses Jahr folgen. Ein lustiger Clip macht auf Reddit die Runde, der zeigt, dass Couch-Potatoes zu allem imstande sein können - wenn es um ihr Allerheiligstes geht.