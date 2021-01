Abgefahrener Cyberpunk 2077-Bug: Auf Chaos-Plötze folgen Killerautos

Plötze hat in Cyberpunk 2077 einen Nachfolger gefunden. Bildquelle: CD Projekt Red

In Cyberpunk 2077 gibt es zahlreiche Bugs und Glitches. Fans auf Reddit haben jetzt herausgefunden, dass die futuristischen Autos einige Eigenschaften mit Geralts treuem Pferd Plötze teilen.

Was haben Autos in Cyberpunk 2077 mit Plötze gemeinsam?

CD Projekt Red arbeitet aktuell daran, die zahlreichen Bugs in Cyberpunk 2077 zu beheben. Auch im direkten Vorgänger The Witcher 3: Wild Hunt lief nicht immer alles rund. Vor allem Geralts Pferd Plötze erlangte schnell Berühmtheit, indem es immer wieder an den unmöglichsten Stellen auftauchte.

Die Autos in Night City können sich ganz ähnlich verhalten. Reddit-Nutzer "myqline" hat einen Weg gefunden, seinen Wagen besonders schnell zu sich zu rufen.. In einem Post mit über 29.000 Upvotes zeigt er, wie er springt und dabei in der Luft sein Auto ruft. Statt langsam zum Spieler zu fahren, schießt es blitzschnell nach vorne und rammt einen unschuldigen NPC zur Seite.

Reddit-Nutzer experimentieren mit Autos

Auch der Nutzer "Szynite" zeigt auf Reddit, wie er Spaß mit seinen Autos hat. Er hat sich jeden Wagen im Spiel gekauft und fein säuberlich aufgereiht. Indem er sie jetzt zu sich ruft, sorgt er für pures Chaos, in dem Autos überall wild durch die Luft fliegen.

In den Kommentaren sind sich die Fans sicher, dass sich diese "Feature" auch als Waffe nutzen lassen. Einige wünschen sich sogar, dass CD Projekt Red diesen Glitch nicht behebt. Cyberpunk 2077 sei durch die vielen lustigen Bugs inzwischen das neue Skyrim.

Ein Spieler von Cyberpunk 2077 findet einen Weg, seinen Wagen als Waffe zu verwenden. Das unbeabsichtigte Feature erinnert an Plötze aus The Witcher 3: Wild Hunt. Geralts treues Pferd schaffte es ebenfalls, immer dort zu erscheinen, wo man es am wenigsten erwartet.