Pokémon: Findet heraus, welchen Typ eure Arena hätte

Geist oder doch Elektro? Wir verraten euch, welcher Pokémon-Typ zu euch passt.

Wir verraten euch was eure wahre Betsimmung als Arenaleiter in der Welt der Pokémon wäre. Würdet ihr euch am besten mit geladenen Elektro-Monstern verstehen oder seid ihr den knallharten Gesteins-Pokémon gar nicht so unähnlich? Macht jetzt den Test!

Findet euren passenden Pokémon-Typ

Jeder gute Pokémon-Trainer stellt sich im Normalfall ein Team zusammen, das Pokémon mit verschiedenen Stärken und Schwächen vereint – ein Team aus lediglich einem Pokémon-Typ bestehend, bietet sich deswegen oft einfach nicht an.

Anders sieht es für Arenaleiter aus, denn die müssen sich auf einen Typ Pokémon spezialisieren. Um herauszufinden welchen Typ ihr als Arenaleiter trainieren solltet, haben wir hier ein kleines Quiz für euch:

Klickt hier um herauszufinden, welchen Typ eure Pokémon-Arena hätte:

Welchen Typ hätte eure Pokémon-Arena?