Cyberpunk 2077: Modder graben entfernte Inhalte wieder aus

Im Code von yberpunk 2077 sind einige Romanzen versteckt.

Seit dem Release von Cyberpunk 2077 suchen Gamer im Code des Spiels nach entfernten Inhalten - und haben dabei unter anderem mehrere Flirt-Optionen und Romanzen gefunden, die es nicht ins fertige Game geschafft haben.

Wie viele andere Spiele auch hat Cyberpunk 2077 eine große Sammlung an Inhalten, die zwar geschrieben und programmiert, jedoch schlussendlich nicht ins Spiel integriert wurden. Neben Gegenständen, Orten und Missionen wurden ebenfalls diverse Flirt-Optionen aus dem Spiel gestrichen. Modder haben nun einige dieser herausgeschnittenen Techtelmechtel im Code des Spiels gefunden.

Cyberpunk 2077: Weniger Romanzen als erwartet

Vor Release haben wohl viele Gamer von Cyberpunk 2077 mehr Beziehungsoptionen erwartet als sie schließlich in der fertigen Version des Spiels vorfanden. Tatsächlich sind die zwischenmenschlichen Annäherungsmöglichkeiten recht begrenzt, je nachdem wie ihr euren Protagonisten zu Beginn des Spiels gestaltet – sowohl was One Night Stands als auch ernstere Beziehungen betrifft.

Modder haben nun herausgefunden, dass ihr ursprünglich deutlich mehr Partner zur Verfügung gehabt hättet. Mehrere Flirt-Optionen sind im Code des Spiels zu finden und konnten teilweise sogar vollständig wiederhergestellt werden. So war es anscheinend unter anderem möglich, als männlicher V mit Judy eine romantische Beziehung einzugehen. Wie in einem Video auf Reddit zu sehen ist, wurde die Romanze vollständig animiniert, fand aber dennoch nicht ihren Weg in die finale Game-Version.

Cyberpunk 2077: Wie geht es weiter?

Es ist mittlerweile weitläufig bekannt, dass zumindest die Konsolenversion von Cyberpunk 2077 beim Release nicht den Erwartungen vieler Fans entsprochen hat. Doch Publisher CD Project Red hat angekündigt weiter an dem Spiel zu arbeiten und es zu verbessern. Deshalb ist es aktuell noch nicht genau abzusehen, welcher Content dem Spiel noch hinzugefügt werden wird – möglicherweise werdet ihr euch in Zukunft aber auch noch über weitere Flirt-Optionen in Night City freuen können.

Was haltet ihr von den entfernten Inhalten in Cyberpunk 2077? Hättet ihr beim Spielen gerne weitere Flirt-Optionen zur Verfügung gehabt?