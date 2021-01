Auf YouTube wurde ein bemerkenswerter Rekord gebrochen. (Bildquelle: Getty Images, Prostock-Studio)

YouTube hat die Nutzerstatistiken von 2020 veröffentlicht. Gaming-Content konnte letztes Jahr spektakuläre Zahlen einfahren - unter anderem auch dank einiger unerwarteter Spiele.

YouTube hat bekanntgegeben, dass 2020 insgesamt** 100 Milliarden Stunden lang Gaming-Content auf der Plattform gestreamt** wurde. Um diese astronomische Zahl in Relation zu setzen, bemerkt das Unternehmen, dass dies der Hin- und Rückreise zum Planeten Neptun entspricht – und zwar 475.000 Mal.

Das waren die "Top 5"-Games auf YouTube 2020

Die gigantische Streaming-Dauer von 100 Milliarden Stunden wurde von den über 40 Millionen aktiven Gaming-Channels auf YouTube zusammen erreicht. Über 350 dieser Kanäle konnten sich 2020 über je 10 Millionen Abonnenten freuen.

Die beliebtesten Spiele des Jahres unterteilt YouTube in zwei Kategorien: Die insgesamt populärsten Spiele und die Games, die in Live-Streams am populärsten abgeschnitten haben. Minecraft hat sich in beiden Kategorien an die Spitze gesetzt, während sich Grand Theft Auto 5, Gareena Free Fire, Roblox, Fortnite und PUBG Mobile die weiteren Plätze untereinander aufteilen.

Die beliebtesten Spiele in Live-Streams 2020 auf YouTube:

Minecraft

Gareena Free Fire

Fortnite

GTA 5

PUBG Mobile

Die insgesamt populärsten Spiele 2020 auf YouTube:

Platz 1: Minecraft (201 Milliarden Videoaufrufe)

Platz 2: Roblox (75 Milliarden Videoaufrufe)

Platz 3: Gareena Free Fire (72 Milliarden Videoaufrufe)

Platz 4: GTA 5 (70 Milliarden Videoaufrufe)

Platz 5: Fortnite (67 Milliarden Videoaufrufe)

2021: Gaming so populär wie nie zuvor

Wie die YouTube-Statistiken zeigen, sind Inhalte rund ums Gaming aktuell so gefragt wie nie zuvor. Die Industrie boomt also – und mit den Releases der PS5 und Xbox Series X und diverser langerwarteter Top-Spiele wird Gaming ohne Frage auch 2021 wieder voll im Fokus stehen. Vielleicht kann dieses Jahr dann sogar die "100 Milliarden Stunden"-Schallmauer auf YouTube durchbrochen und ein neuer Rekord aufgestellt werden.

