YouTuber setzt 10.000 Dollar Kopfgeld aus, bereut es sofort

Der YouTuber Keemstar wollte sich an einem Rust-Spieler rächen und Helfern dafür eine große Summe zahlen. Bildquelle: Getty Images / Nastco.

Ein Streit, der nach hintenlosging. Um sich an einem Rust-Spieler zu rächen, hat der YouTuber Keemstar ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Kurze Zeit später musste er es widerrufen, weil seine "Zielperson" den Spieß umgedreht hat.

Rust ist aktuell wieder in aller Munde. Das hat das Survival-Spiel laut Dexerto vor allem einem riesigen Event mit 50 namhaften Streamern zu verdanken. Aber Rust bereitet nicht nur Freude und Spielspaß, ein Streit zwischen zwei Spielern nahm nun fragwürdige Ausmaße an.

Nachdem der YouTuber Keemstar aus dem Rust-Stream seines Kollegen Dafran gebannt wurde, schwor er Rache und teilte auf Twitter mit, dass er ein Kopfgeld von 10.000 Dollar auf Dafran aussetzen wird.

„Ich bin reich und er hat mich traurig gemacht, also mache ich nun ihn traurig. 10.000 Dollar. Raidet ihn. Jagt seine Base in die Luft. Tötet ihn auf dem Server. Nehmt all seinen Scheiß. Bringt ihn zum Weinen“, sagte Keemstar.