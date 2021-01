Prime Gaming: Neue Gratis-Spiele und Exklusiv-Inhalte im Januar

Im Januar 2021 gibt es tolle Gratis-Inhalte bei Prime Gaming.

Zum Jahresbeginn könnt ihr euch bei Prime Gaming wieder über tolle neue Gratis-Inhalte und -Spiele freuen. Wir zeigen euch, was ihr diesen Monat mit eurem Prime-Abo abstauben könnt.

Auch im neuen Jahr könnt ihr euch mit eurem Prime-Abo attraktive Gaming-Extras sichern – und zwar völlig kostenlos. Im Januar 2021 könnt ihr euch unter anderem über Inhalte für Grand Theft Auto Online, Fall Guys: Ultimate Knockout, League of Legends und Apex Legends freuen und außerdem insgesamt 35 Spiele gratis zocken.

Prime Gaming: Exklusive Angebote im Januar 2021

"Amazon Prime"-Mitglieder starten mit einer Fülle an Gratis-Angeboten in 2021. Diesen Monat könnt ihr euch somit sowohl über exklusive Inhalte als auch Gratis-Games freuen. In unserer Übersicht zeigen wir euch, was ihr euch bei Prime Gaming im Januar 2021 nicht entgehen lassen solltet:

Exklusive Inhalte:

GTA Online: Kostenloser Zugang zur Sonarstation des Kosatka-U-Boots sowie monatlich bis zu einer Million GTA-Dollar.

Kostenloser Zugang zur Sonarstation des Kosatka-U-Boots sowie monatlich bis zu einer Million GTA-Dollar. Fall Guys: Das "Winter Warmer"-Bundle bietet euch ein besonderes Winter-Kostüm und drei Kronen für den Ingame-Shop.

Das "Winter Warmer"-Bundle bietet euch ein besonderes Winter-Kostüm und drei Kronen für den Ingame-Shop. League of Legends: Jeden Monat gibt es 2021 drei neue Skin Shards für "League of Legends"-Spieler.

Jeden Monat gibt es 2021 drei neue Skin Shards für "League of Legends"-Spieler. Legends of Runeterra: Jeden Monat gibt es 2021 eine epische Wildcard für "Legends of Runeterra"-Spieler.

Jeden Monat gibt es 2021 eine epische Wildcard für "Legends of Runeterra"-Spieler. Apex Legends: Im Januar gibt es den Queen of Hearts-Skin für Wraith kostenlos im Abo (ab dem 14. Januar).

Gratis-Games:

Im Januar stehen euch bei Prime Gaming über 35 kostenlose Spiele zur Verfügung. Zu den neuen Games dieses Monats zählen unter anderem Alt-Frequencies und Bridge Constructor Playground.

