Skyrim: Netflix-Serie wie The Witcher ist in Arbeit, sagt Insider

Bei Netflix könnte eine Skyrim-Serie in Entwicklung sein.

Der Streaminganbieter Netflix hat mit The Witcher bewiesen, dass er gute Fantasy-Serien produzieren kann. Ein Insider verrät jetzt, dass dort bereits an einer Serie im "The Elder Scrolls"-Universum gearbeitet wird.

Kommt nach The Witcher auch eine Skyrim-Serie?

Der Streamingriese Netflix scheut sich nicht davor, beliebte Videospiele in TV-Serien zu verwandeln. Während aktuell an der zweiten Staffel der beliebten "The Witcher"-Serie gearbeitet wird, kommen jetzt Gerüchte über eine Serie im "The Elder Scrolls"-Universum auf.

Es ist nie zu spät, mit The Elder Scrolls 5: Skyrim anzufangen. Hier könnt ihr es euch im PS-Store ansehen.

The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Amazon ansehen.

Die Informationen stammen von dem Branchen-Insider Daniel Richtman. Laut ihm sei die Serie, was Aufwand und Größe angeht, mit The Witcher vergleichbar. Wie GameRant berichtet, werde sie darüber hinaus eine bereits bekannte Version von Tamriel adaptieren.

Bisher handelt es sich bei diesen Informationen jedoch nur um Gerüchte, die weder von Netflix, noch vom Skyrim-Entwickler Bethesda bestätigt wurden. Das "The Elder Scrolls"-Universum bietet jedoch zweifellos genügend Material, um eine Serie mit mehreren Staffeln zu rechtfertigen.

Welche Geschichte könnte die Skyrim-Serie erzählen?

Allein der Bürgerkrieg und der Angriff der Drachen aus The Elder Scrolls 5: Skyrim könnte eine eigene Serie werden. Tamriel bietet jedoch noch mehr. Der Skyrim-Vorgänger Oblivion erzählt beispielsweise die Geschichte einer Daedra-Invasion, die der Held zurückschlagen muss.

Netflix plant bereits, das "Assassin's Creed"-Franchise in mehrere TV-Serien zu verwandeln. Auch Bethesda will Serien produzieren und arbeitet für eine Fallout-Serie mit Amazon zusammen.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Laut einem Branchen-Insider arbeitet Netflix aktuell an einer Serie im "The Elder Scrolls"-Universum. Bisher handelt es sich jedoch nur um ein unbestätigtes Gerücht. Welche Geschichte aus Tamriel würdet ihr gerne bei Netflix sehen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.