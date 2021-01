Xbox SX überlegt PS5-Features zu übernehmen

Microsoft zieht in Erwägung sich an Merkmalen der PS5 zu orientieren.

Microsoft lässt mit einer neuen Umfrage zur Xbox Series X durchblicken, dass sie sich bald an bestimmten Features der PlayStation 5 bedienen könnten. Nun sind die Spieler gefragt ihr Feedback zu geben und die Zukunft der Konsole mitzubestimmen.

Was will Microsoft von euch wissen?

Die Konsolen der Next-Gen sind mit ihren zwei Monaten zwar noch recht frisch, das hält Microsoft aber nicht davon ab seine Spieler jetzt nach einem Zwischenfazit zu fragen. In Form einer Umfrage werden Besitzer der Xbox One X und S deswegen nun nach ihrer Meinung zur Hardware gefragt.

Wie TechRadar berichtet, werden in der Mail erst einmal eine Menge Standard-Fragen gestellt. Spieler sollen darin also zum Beispiel bewerten wie zufrieden sie mit ihrer Xbox SX im Allgemeinen sind. Des Weiteren wird gefragt ob die Konsole qualitativ hochwertig wirkt und ob sie sich wie eine richtige „Next-Gen“-Konsole anfühlt.

Noch interessanter sind jedoch andere Fragen, die vermuten lassen, dass sich die Xbox Series X in Zukunft etwas vom Controller der PS5 abgucken könnte.

Was könnte sich die Xbox SX von der PS5 abgucken?

Mit einer Skala zwischen „Stimme gar nicht zu.“ und „Stimme vollkommen zu.“ sollen „Xbox SX“-Besitzer auf verschiedene Aussagen antworten. In einem Punkt stellt Microsoft in seiner Umfrage Folgendes in den Raum:

„Mir sind Features von PlayStation-Controllern bekannt, die ich mir auch für diese Konsole wünsche.“

Im Anschluss sollen die Befragten sogar darüber ins Detail gehen um welche Features es sich dabei handelt.

Der neue Wireless Controller der Xbox-Konsolen hat zwar einen großen Sprung nach vorne gemacht, der DualSense der PS5 kann im direkten Vergleich aber auf jeden Fall mit mehr Innovation glänzen als Microsofts Exemplar. Vor allem das haptische Feedback und die adaptiven Trigger überzeugen PS5-Spieler seit Veröffentlichung der Konsole.

Seitdem wurden Wünsche der Xbox-Community immer lauter, die nach ähnlichen Features für ihre bevorzugte Heimkonsole fragen. Ob die von Sony inspirierten Ideen tatsächlich umgesetzt werden, wird wahrscheinlich vom Feedback der Spieler abhängig gemacht.

Umso mehr Spiele für die PlayStation entwickelt werden, umso häufiger wird wohl in Zukunft auch Gebrauch von den einzigartigen Funktionen des Controllers gemacht. Würdet ihr euch die PS5-Features auch für eure Xbox Series X oder S wünschen oder seid ihr bisher zufrieden mit der Konsole?