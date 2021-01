Among Us: Fan entwirft Kill-Animationen mit Gruselfaktor

Schaurig und süß zugleich: Fan kreiert neue Animationen für Among Us. (Bildquelle: Getty Images/FOTOKITA.)

Among Us könnte sicherlich noch einige neue Kill-Animationen vertragen. Wie wäre es mit beeindruckenden Szenen berühmter Horrorfilme? Ein Fan lässt Gruselfilm-Klassiker jetzt in einem coolen "Among Us"-Video neu aufleben.

Wie wäre es mit Kill-Animationen im Horror-Stil?

Ein Fan des Mega-Hits Among Us hat die Aufmerksamkeit der Entwickler InnerSloth mit einem Video auf Twitter auf sich gelenkt. Darin hat der Fan berühmte Horrorfilme genutzt, um neue Kill-Animationen mit den bunten Crewmitglieder zu designen. Dass die Community von Among Us selbst aktiv wird und eigene Kreationen schafft, ist wie diese Retro-Version, keine Neuheit.

Auf Amazon findet ihr jede Menge tolles Merch zu Among Us, wie Plüschtiere und Shirts!

In dem zunächst auf YouTube veröffentlichten Video zeigt Mactoto die Kill-Animationen mit einem Facehugger aus dem Film Alien, einer schaurigen Gestalt aus dem Film Poltergeist und mit dem wohl bekanntesten Horror-Clown Pennywise aus dem Klassiker Es:

@AmongUsGame here are some among us kills based off horror films :) pic.twitter.com/GKoRcXtQry — Mactoto (@Mactoto5) January 6, 2021

Der offizielle Twitter-Account von Among Us reagierte mit einem simplen „Omg hahaahaha“ auf die von Mactoto kreierten Kill-Animationen.

Spieler feiern die Horror-Animationen auf Twitter

Die Community feiert den kurzen Clip und die Auftritte der verschiedenen Horrorfilme. Viele äußern den Wunsch die Animationen in das Spiel einzubauen. Ein weiterer Vorschlag an die Entwickler ist eine Kollaboration mit Mactoto für ein Halloween-Special in diesem Jahr.

Wer weiß, nachdem die Entwickler diese schaurig schönen Kill-Animationen gesehen haben, erwägen sie vielleicht ein paar neue Ideen für ihr Spiel.

Wie findet ihr die gruseligen Kill-Animationen für Among Us? Hättet ihr die dazugehörigen Filme erkannt? Und welche Animation hat euch am besten gefallen? Besucht uns gerne auf Facebook und teilt uns dort in den Kommentaren eure Meinung dazu mit.