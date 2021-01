Epic Games Store schenkt euch zwei Hammer-Spiele für PC

Auch Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition ist zeitnah kostenlos im Epic Games Store.

Der Epic Games Store startet das Jahr mit einem Hammer-Angebot: In der nächsten Zeit können PC-Spieler zwei großartige SciFi-Spiele kostenlos abstauben.

Epic Games Store schenkt euch hunderte intergalaktische Schlachten

Der Epic Games Store bietet seinen Nutzern nicht nur Exklusiv-Spiele und spezielle Sales, sondern auch jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Die Auswahl kann sich sehen lassen, mal sind Blockbuster, mal Geheimtipps dabei. Der Vorteil: Einmal heruntergeladen könnt ihr die Spiele für immer behalten.

Ab jetzt bis zum 14. Januar könnt ihr direkt über den Epic Games Store ein knallhartes Rogue-like herunterladen, in dem ihr ein Raumschiff durch den erbarmungslosen Weltraum führen müsst:

Danach geht es direkt mit einem großartigen Schlachten-Simulator im "Star Wars"-Universum weiter. Nicht nur das, es handelt sich dabei auch um die Celebration Edition, die alle DLCs enthält. Dieses Spiel könnt ihr vom 14. bis zum 21. Januar herunterladen:

In den nächsten zwei Wochen können PC-Spieler zwei sehr interessante Spiele im Epic Games Store abstauben. Es bleibt abzuwarten, welche Gratis-Spiele Epic Games danach vom Stapel lässt.

Übrigens: Star Wars Battlefront 2 könnt ihr auch auf der PS4 und Xbox One spielen:

Crying Suns und Star Wars Battlefront 2 - in nächster Zeit könnt ihr euch dank des Epic Games Store in hunderte intergalaktische Schlachten stürzen. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.