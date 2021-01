Survival-Spiel löst Among Us auf Steam und Twitch ab.

Among Us eroberte vor einigen Monaten plötzlich Steam und Twitch. Jetzt gibt es einen neuen Hit mit einer ähnlichen Erfolgsgeschichte. Ein sieben Jahre altes Survival-Spiel ist bei den Spielern gerade extrem populär.

Warum ist das sieben Jahre alte Spiel so beliebt?

Das Survival-Spiel Rust ist aktuell sowohl auf dem achten Platz der meistgespielten Spiele auf Steam, als auch auf dem achten Platz der Steam-Top-Seller. In den letzten Tagen konnte das sieben Jahre alte Spiel mit über 134.000 gleichzeitig aktiven Spielern sogar sein Allzeithoch knacken.

Rein inhaltlich hat sich dabei eigentlich nichts an Rust getan. Stattdessen kann sich das Survival-Spiel bei Twitch bedanken. Ein privater Rust-Server, auf dem auch bekannte Streamer wie Shroud, Pokimane und Jacksepticeye spielten, liesen die Zuschauerzahlen in die Höhe schnellen. Am 3. Januar gab der Entwickler Facepunch Studios bekannt, über 1,2 Millionen Zuschauer erreicht zu haben.

Durch den Hype gibt es neue Inhalte

Der Erfolg auf Twitch führt wohl auch zu neuen Inhalten. Auf Twitter schreibt Facepunch Studios, dass in dem monatlichen Update am 7. Januar Twitch-Drops hinzugefügt werden. Spieler können dann ihren Steam-Account mit Twitch verbinden und Ingame-Inhalte verdienen, indem sie einen Rust-Stream anschauen.

Auch Among Us konnte durch Streamer auf Twitch zwei Jahre nach seinem Release noch einmal richtig durchstarten. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr in dieser Kolumne nachlesen, warum Indie-Spiele das Jahr 2020 dominiert haben.

