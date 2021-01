Minecraft: Spieler sprengt die Dimensionen, Fans feiern es

Ein Minecraft-Spieler baut einen Raum, der alle zum Staunen bringt.

Das neue Grafikupdate für Minecraft hat vor kurzem gezündet und implementiert Raytracing in den Pixelspaß. Ein Spieler experimentiert jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten und sprengt dabei auf beeindruckende Weise die Dimensionen.

Spiegelraum sprengt die Minecraft-Dimensionen

Ein Spieler versucht in Minecraft die Grenzen des Möglichen mit dem neuen Raytracing-Update auszureizen. Dafür errichtet er einen kleinen Spiegelraum und platziert darin einen leuchtenden Block. Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend. Die Spiegelungen des Würfels und der stimmigen Lichteffekte erschaffen eine perfekte Illusion der "Unendlichkeit":

Dabei muss der Rechner des Spielers wohl ganz schön in die Knie gegangen sein, schließlich muss die "unendliche" Spiegelung vom Computer berechnet und grafisch angezeigt werden. In den Kommentaren unter dem Reddit-Post bestätigt der Ersteller, dass die Hitze des Computers dabei deutlich zu spüren war.

Fans feiern den Spiegelraum in Minecraft

Die Fans scheinen begeistert von dem durch Raytracing ziemlich schick aussehendem Raum. Der Reddit-Post besitzt zurzeit ganze 68.000 Upvotes und wird im Thread bejubelt.

Darin offenbart der Spieler auch, dass es sich bei den Spiegeln nicht um wirkliche Blöcke handelt, die im Spiel verfügbar sind. Dafür habe er ein Ressourcen-Pack benutzt, welches den roten Netherblock mit einer Spiegelung ersetzt. Dieser sei im Minecraft Marketplace zu finden und werde von Nvidia angeboten, um die Möglichkeiten von Raytracing zu demonstrieren.

Wer also eine Grafikkarte mit Raytracing-Funktion und eine Bedrock-Version von Minecraft besitzt, kann ebenfalls mit Spiegelungen und ewigen Lichteffekten spielen.

Raytracing | Was ist denn eigentlich so toll daran?

Der atemberaubende Spiegelraum des Spielers hat auf jeden Fall gut gezeigt, was alles in der Macht von Raytracing steckt. Die Fans sind begeistert von dem "unendlichen" Disco-Raum.