Cyberpunk 2077: Spieler finden geheime Keanu Reeves-Party

In Cyberpunk 2077 warten noch Geheimnisse auf euch. Bildquelle: Getty Images/ radenmas

CD Projekt Red hat in Cyberpunk 2077 einige Geheimnisse versteckt. Auf Reddit zeigt ein Fan jetzt, wie ihr einen geheimen Raum erreicht, in dem ihr mehr Zeit mit Keanu Reeves verbringen könnt. Den dafür benötigten Code findet ihr jedoch nicht in der Steam-Version.

Wie findet ihr den geheimen Raum in Cyberpunk 2077

Tief in Night City gibt es eine verborgene Kammer, in die ihr nur mit einem bestimmten Code eintreten könnt. Reddit-Nutzer "Knife_Birb" zeigt jetzt in einem Video, wie ihr das Geheimnis in Cyberpunk 2077 findet.

Der Raum befindet sich in der Nähe des Kabuki-Markts. Dort müsst ihr euch nach links wenden, bis ihr an einen Torbogen mit Laternen kommt. Von dort aus geht es links die Treppe hinab, auf eine Hotel-Leuchtreklame zu, bis ihr letztendlich vor einer geschlossenen Garagentür neben einer weiteren Treppe steht. Dort wartet Johnny Silverhand bereits und fordert euch auf, einzutreten.

Der dafür benötigte Code lautet 605185. Wenn ihr lediglich eine digitale Version auf Steam besitzt, werdet ihr jedoch lange danach suchen können. Er ist auf einem Zettel mit Entwicklerhinweisen abgedruckt, der der physischen Edition des Spiels beiliegt. Dort findet ihr ihn unter einem Barcode.

Was erwartet euch in dem Raum?

Im Inneren des Raumes begrüßt euch Johnny Silverhand erneut. Auf einem Fernseher könnt ihr euch Bilder der Entwickler von Cyberpunk 2077 ansehen. Johnny spielt euch währenddessen auf der Gitarre vor.

Die Fans in den Kommentaren sind von dem interessanten Detail begeistert. Ein Nutzer schreibt, dass ihr wann immer ihr wollt zurückkehren könnt, um Zeit mit Johnny Silverhand zu verbringen und seiner Musik zu lauschen.

Fans finden in Cyberpunk 2077 einen geheimen Raum in dem Johnny Silverhand, gespielt von Keanu Reeves, für euch Gitarre spielt.