EA versucht Spiel mit SpongeBob-DLC zu retten

SpongeBob bekommt seinen großen Auftritt in Madden NFL 21.

EA greift zu ungewöhnlichen Mitteln: Um ein bisher eher unbeliebtes Spiel aufzuwerten, hat der Publisher ein kurioses "SpongeBob Schwammkopf"-Update dafür veröffentlicht.

SpongeBob Schwammkopf und American Football werden gewöhnlich nicht allzu oft in einem Atemzug genannt. Für EA scheinen der "Bikini Bottom"-Bewohner und der amerikanische Nationalsport allerdings logisch zusammen zu gehören – anders ist das brandneue Update für das Spiel Madden NFL 21 wohl nicht zu erklären.

Was macht SpongeBob in Madden NFL 21?

Das neueste Update für Madden NFL 21 bringt ein Crossover mit SpongeBob Schwammkopf auf den Rasen. Spieler können nun unter anderem in einem thematisch-angepassten "Bikini Bottom"-Stadion auflaufen und dort Challenges absolvieren und nach neuen Regeln spielen.

Außerdem können Spieler neue Outfits freischalten, die an Charaktere und Motive aus der Zeichentrickserie angelehnt sind. Auch wenn das Update fraglos für unterhaltsame Momente sorgen wird, haben diesen Schritt sicherlich nicht viele Madden-Fans erwartet. Was genau in dem "SpongeBob"-DLC auf euch zukommt, könnt ihr euch hier im offiziellen Trailer anschauen.

Madden NFL 21 mit großen Problemen

Das alljährliche "American Football"-Spiel Madden NFL 21 hat auf Metacritic eine schmerzhafte Bruchlandung hingelegt. Während der Metascore der Kritiker mit 69 bereits nicht besonders hoch ist, wurde das Spiel aufgrund diverser Probleme von den Spielern auf der Plattform abgestraft – und hat einen äußerst niedrigen User-Score von 0,4.

Zu den Gründen für die negativen Reaktionen zählten unter anderem Bugs, veraltetes Gameplay, Mikrotransaktionen und ein liebloser Story-Modus. Ob das Update hier wirklich eine Lösung bietet, darf bezweifelt werden. Zumindest SpongeBob-Fans werden sich aber wohl auf jeden Fall über den neuen Content freuen.

