Cyberpunk 2077: Spieler entdeckt "allerbestes" Ende

Cyberpunk 2077: Ein Spieler hat für sich das allerbeste Ende entdeckt, welches das Spiel auch ein wenig auf die Schippe nimmt.

Cyberpunk 2077 sorgt gleichermaßen für Kummer und Euphorie in der Gaming-Welt. Allerdings hat die katastrophale Release-Situation auch ein "perfektes" Ende von Cyberpunk 2077 geschaffen, das ein Spieler kürzlich erlebt hat.

Cyberpunk 2077: Spieler verdient Platintrophäe, erlebt "Meta-Ende"

Das Videospieljahr 2020 endete dank Cyberpunk 2077 mit einer gewaltigen Explosion. Bugs, Glitches, Abstürze - die Konsolenversion von Cyberpunk 2077 war meilenweit davon entfernt, fertig zu sein. Während PC-Spieler ebenfalls mit Problemen zu kämpfen hatten, lief ihre Version halbwegs stabil.

Nachdem sich die Aufregung nun etwas gelegt und Entwickler CD Projekt Red erste korrigierende Updates veröffentlicht hat, können die Spieler die Situation mit Humor nehmen - und neue "Meta-Enden" entdecken. Als Reddit-User SoleSurvivorVault18 die Platin-Trophäe von Cyberpunk 2077 erreicht hat, kam es zu einer kuriosen Situation:

Kurz nach Erreichen der Platin-Trophäe stürzt sein Spiel ab. Könnte es ein besseres Ende geben, das die aktuelle Situation von Cyberpunk 2077 widerspiegelt? Selbstverständlich handelt es sich hierbei nur um einen absoluten Zufall, witzig ist es trotzdem. Die Community feiert das Meta-Ende. „Es endet, wie es begonnen hat, geschlossener Kreis“, schreibt beispielsweise Reddit-User pyramidsofmars.

Cyberpunk 2077 erschien am 10. Dezember 2020 für PC, PS4, Xbox One, PS5 und Xbox Series. Nach dem katastrophalen Release hat Entwickler CD Projekt Red versprochen, das Spiel mit weiteren Updates bis Februar fertiggestellt zu haben. Währenddessen erfreuen sich die Fans an den Bugs und Meta-Enden.