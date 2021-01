Nintendo Switch: Neues Mario Party im Anmarsch?

Super Mario Party bekommt vielleicht bald einen Nachfolger.

Gerüchten zufolge wird momentan an einem neuen „Mario Party“-Spiel für die Nintendo Switch gewerkelt. Das nächste Spiel des Entwicklers NDcube scheint sich schon in den ersten Entwicklungsphasen zu befinden.

Warum könnte bald ein neues „Super Mario“-Spiel kommen?

Nach vielen weniger beliebten „Mario Party“-Spielen versuchte sich der neueste Serienteil für die Nintendo Switch wieder verstärkt an den ersten Games der Reihe zu orientieren – und das mit Erfolg. Super Mario Party aus dem Jahr 2018 hat sich, so DualShockers, über 12 Mio. Mal verkauft. Anscheinend will sich Nintendo aber nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern gleich am nächsten Party-Spiel arbeiten.

Super Mario Party (Nintendo Switch)

Der Twitter-Account NintendoMemo postet nun eine japanische Broschüre des „Mario Party“-Entwicklers NDcube. Schenkt man dem Account Glauben, geht es bei der Broschüre um eine Art Job-Ausschreiben. Das Team suche demnach neue Entwickler für ihr nächstes Switch-Spiel. In der Broschüre wird mit den Spielen geworben, die das Studio bisher zu verzeichnen hat. Am Ende der Schlange steht die Hülle eines unbekannten „Nintendo Switch“-Spiels, auf der nur ein Fragezeichen zu sehen ist:

Was kann das nächste Mario Party noch besser machen?

Super Mario Party für die Nintendo Switch hat sich mehr an seinen Ursprüngen orientiert und Features wie asynchrone Spielstile der Vorgänger oder einen gemeinsamen Wagen zum Transport weitestgehend hinter sich gelassen. Trotz seiner Popularität hatten Langzeit-Fans des Franchises aber noch einiges zu kritisieren: Vor allem die geringe Anzahl an Spielbrettern sowie das Aufzwingen der Nutzung eines einzigen Joy-Cons sind Kritikpunkte, die Nintendo in Zukunft sicherlich noch ausbauen kann.

Das Entwicklerteam NDcube war in der Vergangenheit auch für Spiele wie Wii Party, Animal Crossing amiibo Festival sowie die „Animal Crossing Pocket Camp“-App zuständig. Hoffentlich steckt hinter dem Jobausschreiben aber tatsächlich eine Stelle für ein neues „Mario Party“-Spiel. Immerhin zeigt die Hülle ein Switch-Spiel.