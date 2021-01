PS4: Sony präsentiert die 9 schönsten Screenshots aus 2020

Wahre Meisterwerke auf der PS4: Sony präsentierte nun die schönsten Screenshots aus dem Jahr 2020. Bildquelle: PlayStation Blog.

Screenshots können lustige, epische und wunderschöne Momente in Spielen festhalten. Darüber hinaus können sie auch echte Kunstwerke sein. Auf dem PlayStation Blog kürte Sony nun die schönsten Fan-Screenshots des letzten Jahres.

Control – [PlayStation 4 ]

PS4: Ein Screenshot sagt mehr als tausend Schüsse

Im Gaming-Jahr wurden auf der PS4 nicht nur dutzende Monster und Schurken aufgehalten, Welten gerettet und Artefakte erbeutet, sondern auch etliche Momente als Screenshot für die Ewigkeit festgehalten. Im Rahmen einer Aktion hat Sony die Spieler darum gebeten, ihnen per Hashtag #PsShare und #PSBlog ihre schönsten Screenshots zuzuschicken. Die besten Bilder wurden nun auf dem PlayStation Blog ausgestellt.

In der unteren Bilderstrecke haben wir die 9 Gewinner für euch zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem Screenshots aus Control, The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima. Sie alle sagen mehr als tausend Schüsse:

Die Bedrohung durch eine andere Welt in Control, ein Gesicht voller Rache in The Last of Us 2, ein Moment des Friedens in Ghost of Tsushima - diese 9 Screenshots gehören für Sony zu den besten des letzten Jahres. Wir sagen nur: Hut ab und staunet!