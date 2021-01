AKRACING Core EXSE - Gaming-Stuhl / im Angebot bei Saturn

Saturn hat zur Einstimmung in das neue Jahr 2021 einige gute Angebote für euch, Saturn feiert Jubiläumsjahr mit der Aktion "60 Jahre Technikliebe". Wegen Corona müssen viele von euch zu Hause im Home-Office arbeiten und dafür braucht ihr eine gute Sitzgelegenheit, vor allem wenn ihr nach Feierabend, beziehungsweise nach der Schule, noch eine Runde zocken wollt. Saturn hat zurzeit einen coolen Gaming-Stuhl im Angebot.

AKRACING Core EXSE: Premium Gaming-Bürostuhl für wenig Geld

Gaming-Stühle gibt es in allen Farben, Größen, Ausführungen und Designs. Die billigeren Stühle fangen schon bei 80 Euro an und kosten bis zu 700 Euro und mehr, wie die teuren Premium-Gaming-Stühle von Recaro, wo das aktuelle Modell „Recaro Exo Pure Black“ für 799 Euro zu haben ist. Eine solche Investition will natürlich gut überlegt sein. Daher bietet der „AKRACING Core EXSE“ Gaming-Stuhl eine gute Alternative im mittleren Preissegment, welcher nun noch einmal reduziert wurde.

Bislang kostete der Gaming-Stuhl 289 Euro und jetzt kostet der "AKRACING Core EXSE Gaming-Stuhl" nur noch 189 Euro , eine Preisreduktion von 34 % (100 Euro). Der Gaming-Stuhl ist in der Farbausführung „Carbon“ erhältlich.

Im Preisvergleich von Idealo werden Stühle dieser Produktreihe, mit der Farbausführung „Carbon“, zwischen 281,71 Euro und 314,76 Euro gehandelt, bei unterschiedlichen Händlern. Das Angebot bei Saturn ist zurzeit das günstigste Angebot auf dem Markt.

Für wen lohnt sich der Gaming-Stuhl AKRACING Core EXSE?

Hinweis/Tipp: Wegen Corona sind viele Menschen dazu gezwungen im Home-Office zu arbeiten. Der Bundestag hat deshalb die Home-Office-Pauschale beschlossen, ihr könnt jetzt technische Ausstattung und zum Beispiel auch Bürostühle von der Steuer absetzen, bis zu 600 Euro können geltend gemacht werden (Quelle: GIGA.de).

Selbstverständlich gibt es auf dem Markt zahlreiche herkömmliche Bürostühle, die ebenfalls hochwertig verarbeitet sind und auch rückenfreundliche Eigenschaften haben. Aber ein Gaming-Stuhl zeichnet sich vor allem auch durch besonderes Design aus, attraktiv für Gamer und alle Menschen, die coole Sportsitze auch zu Hause nutzen wollen und nicht nur im Auto.

Der Gaming-Stuhl von Saturn ist mit strapazierfähigem Nylon-Verbundstoff und Kunstleder bezogen, zudem verfügt der Stuhl über eine Gasdruckfeder Klasse 4, welche eine Belastbarkeit bis zu 150 Kilo garantiert, aufgesetzt auf einem Stahlrahmen, mit zusätzlicher Wipp- und Feststellfunktion. Der Gaming-Stuhl ist also auch für schwere Jungs bis 150 Kilo geeignet, bei der Belastbarkeit teilt sich die Streu vom Weizen.

Außerdem wird der Stuhl mit verstellbaren Armlehnen geliefert, inklusive Kissenset. Ihr bekommt ein Stützkissen für den Nacken und für den Steißbereich dazu, mit denen die Lendenwirbel gestützt werden. Die Polsterung besteht aus kaltgehärtetem Formschaum.

Ein solche Ausstattung ist wichtig, wenn ihr längere Zeit am Tag sitzen müsst, selbstverständlich solltet ihr trotzdem nicht auf Bewegung verzichten, aber das bleibt jedem selbst überlassen.