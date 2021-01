The Witcher 3 in Skyrim: Fan erstellt absolute Traum-Mod

Dovahkiin trifft auf Geralt: Eine Mod bringt ein den Witcher-Gameplay nach Skyrim.

Zwei der größten Rollenspiel-Schwergewichte des letzten Jahrzehnts vereint: Eine Mod für Bethesdas Klassiker macht es möglich und bringt Hexer-Fähigkeiten nach Tamriel.

Bei der Frage nach den besten und größten Rollenspielen der letzten zehn Jahre werden zwei Namen sehr oft genannt: The Witcher 3: Wild Hunt und The Elder Scrolls 5: Skyrim. Während Nachfolger zu beiden Spielen noch in weiter Ferne sind, gibt es bei ein paar Fans Überlegungen, wie eine Kombination beider Spielwelten aussehen könnte. Eine Mod liefert einen ersten Ansatz.

Mod kombiniert Skyrim mit Witcher

Der Modder "Gardden" hat sich die Mühe gemacht und mit "A Witcher's Adventure" einen kleinen Teil von The Witcher 3 nach Skyrim transportiert. Im Detail enthält die Modifikation drei spezielle Haupt- und Nebenquests, neun Monster, verschiedene Tränke, über 40 Schwerter, einen komplett neuen Talentbaum und vieles mehr, welche allesamt von CD Projekt Reds großem Rollenspiel inspiriert sind.

Mit dabei sind außerdem fünf Hexer-Zeichen, die über einen reguläre und alternative Anwendung verfügen. Darüber hinaus könnt ihr zur neuen Festung Kaer Fendargh reisen, die den Talentbaum mit 33 verschiedenen Fähigkeiten freischaltet. Im folgenden Video erhaltet ihr kleinen Einblick in die Modifikation:

Konsolen-Spieler schauen in die Röhre

Die Modifikation gibt es nur für die PC-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim. Auf der Webseite Nexusmods könnt ihr das komplette Paket sowohl für die Original-Version als auch für die Skyrim Special Edition herunterladen.

Fertig ist das Projekt übrigens noch nicht. Zwar ist laut dem Modder bereits ein großer Teil abgeschlossen, aber noch verfolgt er einige Ideen, die er gerne umsetzen würde. Mit weiteren Updates ist also in Zukunft zu rechnen.

Eine Modifikation, die zwei große Rollenspiele miteinander in Einklang bringen will: Ein durchaus ambitionierter Plan. Den Spieß umzudrehen und Skyrim in die Welt von The Witcher 3 zu bringen, hat übrigens bisher noch keiner gewagt.