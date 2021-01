Alle Schauplätze in Hitman 3: Eine der Missionen soll in Argentinien spielen.

Bald ist es soweit! Dann erscheint das heißerwartete Assassinen-Spiel Hitman 3, das die "World of Assassination"-Trilogie vervollständigt. Um die Vorfreude zu erhöhen, hat Entwickler IO Interactive nun alle sechs Schauplätze aus Hitman 3 vorgestellt.

Hitman 3: Von Dubai bis Rumänien, von China bis Berlin

Darauf haben viele Meuchler- und Stealth-Fans gewartet: Hitman 3 wird am 20. Januar für PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen und auch zum Teil in VR spielbar sein. Aber an welchen Orten wird der berühmte Auftragskiller 47 seinem blutigen Handwerk nachgehen dürfen?

Auf dem offiziellen Blog hat Entwickler IO Interactive diese Frage nun beantwortet. Die sechs Schauplätze haben wir für euch in der unteren Bilderstrecke zusammengetragen. Dazu gehören unter anderem der Wolkenkratzer Burj Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ein Viertel aus Berlin.

Von Dubai bis Rumänien, von China bis Berlin - die sechs Schauplätze von Hitman 3 wirken sehr vielversprechend und bieten bestimmt dutzende Möglichkeiten für kreative Kills. Am 20. Januar, wenn Hitman 3 erscheint, werden wir es herausfinden.