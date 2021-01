Notebooksbilliger.de hat wieder neue Wochenangebote und wir haben ein gutes Angebot für euch herausgesucht. Zurzeit ist der Dell-G7-Gaming-Laptop im Angebot, ihr spart 349 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 17.01.21 gültig, solange der Vorrat reicht.

Dell G7 17 7700 Gaming-Laptop zum Bestpreis - ihr spart 349 Euro

Der Dell G7-17-Gaming-Laptop wird auf dem Markt in einer Preisspanne zwischen 1.599,99 Euro und 2.214,90 Euro angeboten, so zeigt es der Preisvergleich verschiedener Händler bei idealo.de. Notebooksbilliger.de und Amazon bieten das Gerät zum Bestpreis an, leider ist der Laptop bei Amazon gerade vergriffen, deshalb empfehlen wir euch das Angebot von Notebooksbilliger.de.

Der Dell-G7-17 kostet jetzt bei Notebookbilliger.de nur noch 1.599,99 Euro, bislang kostete das Gerät 1.949 Euro. Ihr spart also 349 Euro.

Selbstverständlich sind 1.599,99 Euro keine kleine Summe und nicht jeder kann sich das leisten. Vor allem jüngere Menschen, die sich noch in der Ausbildung befinden. Aber ein Gaming-Laptop mit akzeptabler Ausstattung und guter Grafikarte, kostet immer etwas mehr Geld.

Notebooksbilliger.de bietet auch eine 0% Finanzierungsoption an, falls ihr den Betrag nicht auf einen Schlag stemmen könnt. Die Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren, kein negativer Schufa-Eintrag und ein Mindesteinkommen von 650 Euro. (Anstellung mindestens 3 Monate).

Wichtige technische Spezifikationen des Dell Insperion G7-770

Display: Größe 43,9 cm (17,3") / Auflösung 1920 x 1080 Pixel (Full HD) / entspiegeltes Display / Leuchtdichte 300 Nits / Bildwiederholrate 144 Hz

Größe 43,9 cm (17,3") / Auflösung 1920 x 1080 Pixel (Full HD) / entspiegeltes Display / Leuchtdichte 300 Nits / Bildwiederholrate 144 Hz Prozessor: Intel Core i7 (10. Generation) 10750H Prozessor / Taktfrequenz 6x 2,60 GHz / TurboBoost bis zu 5.00 GHz / Besonderheit: DirectX 12

Intel Core i7 (10. Generation) 10750H Prozessor / Taktfrequenz 6x 2,60 GHz / TurboBoost bis zu 5.00 GHz / Besonderheit: DirectX 12 Abmessungen: 19,3 mm x 398,2 mm x 290 mm

19,3 mm x 398,2 mm x 290 mm Gewicht: 2,58 kg

2,58 kg Grafikkarte: GeForce RTX 2070 Super / Dedizierter Speicher 8192 MB

GeForce RTX 2070 Super / Dedizierter Speicher 8192 MB Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 2933 MHz / Formfaktor/ SODIMM / Verbaut 2 von 2

16 GB DDR4 2933 MHz / Formfaktor/ SODIMM / Verbaut 2 von 2 Festplatte: Format SSD-Speicher / 1000 GB

Format SSD-Speicher / 1000 GB Schnittstellen: Thunderbolt vorhanden --> Display-Port via Thunderbolt 3 / HDMI 1x / USB 3.2 (Typ-A) / 3 x USB 3.2 Typ-A / USB 3.2 (Typ-C) / 1 x USB 3.2 Typ-C / SD-Card Slot 1x

Thunderbolt vorhanden --> Display-Port via Thunderbolt 3 / HDMI 1x / USB 3.2 (Typ-A) / 3 x USB 3.2 Typ-A / USB 3.2 (Typ-C) / 1 x USB 3.2 Typ-C / SD-Card Slot 1x Kommunikation: Bluetooth: 5.1 / Ethernet LAN 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s

Bluetooth: 5.1 / Ethernet LAN 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s Tastaturbeleuchtung

Betriebssystem: Windows 10 Home 64 Bit

Windows 10 Home 64 Bit Akku-Kapazität: 97 Wh

97 Wh Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie

Für wen lohnt sich der Dell-G7-17-Gaming-Laptop?

Der Gaming-Laptop ist sehr leicht und vor allem für Leute gedacht, die gern unterwegs spielen wollen oder auch einen Laptop suchen mit dem man sowohl arbeiten und auch zocken kann, zu Hause oder zum Beispiel im Café.

Das Display des Dell-G7-17 ist auch ausreichend groß und entspiegelt und es wurde ein Akku mit langer Laufzeit verbaut, volle 97 Wh Akkukapazität, ihr müsst also nicht sofort eine Steckdose suchen. Außerdem ist der Laptop für seine Größe sehr leicht und wiegt nur 2,58 Kilo, ideal für unterwegs.

Auch die Grafikkarte sollte mit vielen aktuellen Titeln klarkommen und gestochen scharfe Bilder liefern, die das Display mit 144 Hz Bildwiederholungsraten auch gut darstellen kann. Auf Notebooksbilliger.de finden sich noch weitere detailliertere Informationen zur verbauten Grafikkarte.

Der Gaming-Laptop verfügt zudem über einen Intel i7 Prozessor, dieser ermöglicht hohe Performance. Dank der leistungsstarken CPU und Grafikkarte, könnt ihr im Hintergrund aufwendige Programme laufen lassen, zum Beispiel Video-Rendering, während gleichzeitig das Spiel läuft. Laut Hersteller ermöglicht das Kühlsystem mit zwei Lüftern eine optimale Wärmeverteilung, das Gerät sollte sich daher bei hohen Spielanforderungen nicht zu sehr erhitzen. Dank der Game-Shift-Technologie, könnt ihr zudem per Knopfdruck die Lüftergeschwindigkeit erhöhen, falls das Spiel es erfordert.