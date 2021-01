Neue Nintendo Switch enttäuscht die Fans

Es gibt eine neue Nintendo Switch - doch nicht allen Fanns gefällt sie.

Auf eine neue Nintendo Switch warten die Fans schon ewig – und endlich erfüllt Nintendo diesen Wunsch. Zumindest teilweise. Die Mario-Edition der Hybridkonsole wird von den Spielern nämlich nicht gut angenommen.

Neue Nintendo Switch im Mario-Stil

Zum 35. Jubiläum der „Super Mario“-Reihe hat sich Nintendo letztes Jahr ein paar Gedanken dazu gemacht wie man den Kult-Klempner denn gebührend feiern könnte. Dabei herausgekommen ist unter anderem das kontroverse Super Mario 3D All-Stars sowie Super Mario Bros. 35, eine Art Battle Royale für Abonennten des Online-Service.

Obendrein soll noch am 12. Februar Super Mario 3D World + Bowser's Fury für die Switch erscheinen. Doch damit nicht genug: Für Hardcore-Fans von Super Mario auch bald eine eigene Nintendo Switch geben. Auf Twitter wird die Sonderedition namens Mario-Edition rot & blau“ nun enthüllt:

Was wird an der Mario-Switch kritisiert?

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. In den Kommentaren des Tweets zeichnet sich jedoch ein klares Bild ab: Fans feiern das neue Design einfach nicht. Während Einige die Edition als unkreativ betiteln oder sie mit den Spiderman-Farben vergleichen, finden Andere noch mal ganz andere Schönheitsfehler am Design: Das Standbein an der hinteren Seite der Konsole ist schwarz, im Gegensatz zum roten Rest der Konsole. Ob das eine bewusste Stil-Entscheidung war ist unklar, einige Spieler stören sich aber stark an dem inkonsequenten Farbschema.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Super Mario 3D World mit der Erweiterung Bowser's Fury an:

Fans hoffen nun, dass das nicht die einzige Nintendo Switch war, die für dieses Jahr angekündigt wurde. Seitd einigen Monaten verbreiten sich Gerüchte um eine Pro-Version, die noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll. Vor allem in Sachen Technik könne Nintendo mit einer neuen Version der Erfolgs-Konsole einiges verbessern. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr es hier auf spieletipps.de.