GTA Online: 49 Sekunden-Video fasst 7 Jahre Multiplayer zusammen

Ein Fan fasste das Verhalten der "GTA Online"-Spieler in den letzten sieben Jahren in einem Video zusammen. Die Community ist begeistert.

Bereits seit 2013 machen die Spieler GTA Online unsicher, scheffeln Kohle und kämpfen darum, wer der größte Gangster im Multiplayer ist. Ein Reddit-User hat die gesamte Siutation in einem kurzen Video zusammengefasst. Und ja, die Community von GTA Online erkennt sich sehr gut wieder.

GTA Online: Es gibt immer einen noch größeren Gangster

In GTA Online herrscht ein harter Ton auf den Straßen. Jeder Spieler muss damit rechnen, dass er an der nächsten Straßenecke auf einen schießwütigen Mitspieler treffen kann. Der Reddit-User LunaticMode hat das gesamte Leben und die Abläufe zwischen Spielern in einem Video zusammengefasst - und dabei spricht es trotz seiner 49 Sekunden so viel Wahrheit. Hier könnt ihr es euch ansehen:

In GTA Online herrscht seit jeher das Gesetz des Stärkeren: Entweder fresst ihr die anderen oder ihr werdet gefressen. Aber wie der Reddit-User im Video zeigt, können Gangster zwar Neulinge schikanieren, aber es gibt in GTA Online immer einen Gangster, der eine noch größere Waffe mitbringt. Viel Angeberei um nichts!

Die Community findet sich gut getroffen, dafür allein sprechen schon die 52.000 Upvotes. Während die Fans geduldig auf GTA 6 warten, erfreuen sie sich währenddessen an den vielen lustigen Geschichten, die sich nach sieben Jahren immer noch im Multiplayer zutragen. Kürzlich hat sich beispielsweise der Parkservice für seine unfaire Behandlung durch die Spieler gerächt.

In 49 Sekunden fasste ein Spieler das gesamte Verhalten von "GTA Online"-Spielern zusammen, die Community fühlt sich gut wiedergegeben. In GTA Online herrscht viel Chaos, Blödsinn und Angeberei. In diesem Punkt ist sich der Multiplayer über all die Jahre treugeblieben.