Witzige GTA 5-Challenge: Original-Schauspieler machen auch mit

Eine „GTA 5“-Szene bekommt Meme-Status nachdem Modder unter anderem Kermit den Frosch, Schneewittchen und sogar Keanu Reeves einbringen. Aber damit nicht genug: Jetzt machen sogar die originalen Schauspieler mit und zeigen, wie die Szene in Realität aussieht.

Was machen Fans aus GTA 5?

Da noch immer nichts zu GTA 6 bekannt ist, vertreiben sich die Fans ihre Zeit weiterhin mit GTA 5. Vor allem mit Mods lässt sich da noch einiges rausholen, wie sich nun zeigt. Vor einigen Wochen wurden nämlich immer wieder neue Charaktere in eine bestimmte Szene gemoddet.

Die Rede ist vom Streitgespräch zwischen Franklin und Lamar, in dem letzterer etwas ausfallend wird. Aus Spaß wurde Lamar deswegen nun schon öfter mit Figuren, wie zum Beispiel Cell aus Dragonball, oder Keanu Reeves ausgetauscht.

Hier seht ihr ein Beispiel dafür, wie die Szene mit Kermit aussehen würde:

Aber auch Harry Potter und Schneewittchen lassen es sich nicht nehmen, Franklin ihre Meinung zu geigen:

Wie würde die „GTA 5“-Szene in Realität aussehen?

Die Stimmen von Franklin und Lamar, Slink Johnson & Shawn Fonteno, wollten es sich anscheinend nicht nehmen lassen auch bei der kleinen Challenge mitzumachen. Für ihre perfekte Nachstellung der Szene wurde an alles gedacht: Kleidung, Location, Performance – alles passt zum Original.

Ein Reddit-User vergleicht verschiedene Grafik-Auflösungen des Spiels mit einem Ausschnitt aus dem Video und meint, dass GTA 5 in 4K genau so aussehen würde:

Hier könnt ihr euch die lustige Szene also in 4K-Auflösung ansehen, mit den Schauspielern der zwei Charaktere:

Dass sich die beiden Darsteller dazu bereit erklärt haben die Szene aus Jux nachzustellen, ist schon witzig genug. Das Auge fürs Detail, wie sie genau wie im Original klingen und sich ein Haus gesucht haben, das dem im Spiel ähnlichsieht, ist umso beachtenswerter.

Dass die Schauspieler die Meme-Szene so originalgetreu nachgestellt haben, feiern die Fans. Welche Version findet ihr am besten? Die realistische oder doch eher etwas albernes wie Schneewittchen oder Harry Potter? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare unter den Beitrag auf unserer Facebook-Seite!