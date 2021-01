Star Wars: Ubisoft kündigt neues "Open World"-Spiel an

Ubisoft arbeitet an einem neuen "Star Wars"-Spiel.

Ubisoft wird zusammen mit Lucasfilm Games ein neues "Star Wars"-Spiel entwickeln. Dies gab das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung bekannt.

Fans können sich auf einen weiteren action-geladenen Ausflug in das "Star Wars"-Universum freuen. Wie heute bekanntgegeben wurde, arbeitet das zu Ubisoft gehörende Studio Massive Entertainment an einem neuen "Star Wars"-Game. Das in Malmö ansässige Studio hat in der Vergangenheit unter anderem das "The Division"-Franchise entwickelt.

Star Wars: Ubisoft plant "Open World"-Abenteuer

Um das "Star Wars"-Projekt realisieren zu können, geht Ubisoft eine Kooperation mit Lucasfilm Games ein. Zusammen soll so laut der Pressemitteilung ein "Story-getriebenes Open-World-Videospiel" entstehen, bei dem die neuesten Technologien von Massive Entertainment genutzt werden sollen.

Massive Entertainment ist aktuell damit beschäftigt, das Team für dieses ehrgeizige und ohne Frage schon jetzt heißerwartete Spiel zusammenzustellen. Die Entwicklung des Projekts befindet sich demnach aktuell noch ganz am Anfang – ihr müsst euch also voraussichtlich noch einige Jahre gedulden, bis ihr in das Ubisoft-Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxis eintauchen könnt.

Star Wars: EA nicht mehr alleiniger Publisher

Nach den letzten beiden "Star Wars"-Spielen, Star Wars: Squadrons und Star Wars Jedi: Fallen Order, die jeweils von EA veröffentlicht wurden, dürfen sich nun also Massive Entertainment bzw. Ubisoft an einem der beliebtesten Franchises aller Zeiten versuchen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass EA nicht auch in Zukunft weitere "Star Wars"-Spiele entwickeln wird. Das Unternehmen besitzt allerdings offenbar kein exklusives Recht mehr an dem "Sci Fi"-Franchise.

Welche Form das "Open World"-Abenteuer genau annehmen wird und welche Geschichten ihr in dem neuen "Sci Fi"-Game erleben werdet, ist noch abzuwarten. In jedem Fall soll das Projekt nur der Anfang einer langfristigen Kooperation zwischen Ubisoft und Disney bzw. Lucasfilm Games sein. Weitere Spiele werden in der Weltraum-Saga also voraussichtlich folgen.

