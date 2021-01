Nintendo Switch Mario Edition Rot/Blau: Jetzt zum Bestpreis vorbestellen

Die Nintendo Switch gibt es jetzt als limitierte Mario-Edition. (Bildquelle: Nintendo)

Im Februar wird die Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition erscheinen - ihr könnt euch die Konsole jetzt schon vorbestellen. Wir verraten euch, wo ihr die Switch zum besten Preis abstauben könnt.

Die Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition wird am 12. Februar 2021 erscheinen – und ihr könnt die Konsole bereits jetzt bei zahlreichen Händlern vorbestellen. Weil die Konsole nur in limitierter Stückzahl erhältlich sein wird, solltet ihr mit der Bestellung am besten nicht allzu lange warten. Wir sagen euch, wo ihr die rot-blaue Mario-Switch zum besten Preis bestellen könnt.

Hier geht's zur Mario-Switch bei MediaMarkt!

Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition zum Top-Preis

Die limitierte Mario-Edition der Nintendo Switch erscheint dieses Jahr, um den 35. Geburtstag des Klassikers Super Mario Bros. zu feiern. Ihr könnt die limitierte Switch jetzt vorbestellen und euch auf die Konsole freuen, die im klassischen Rot & Blau von Marios Outfit daherkommt. Im Lieferumfang ist außerdem eine farblich passende Tasche für die Hybridkonsole enthalten.

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr die Mario-Switch für 339,99 Euro vorbestellen – bei Amazon kostet die Konsole aktuell 349,99 Euro. Wenn ihr euch zuvor bei MediaMarkt oder Saturn zusätzlich noch für den Newsletter anmeldet, erhaltet ihr obendrauf noch 10 Euro geschenkt – der Bestpreis der Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition beträgt dann also de facto nur noch 329,99 Euro, ihr spart also gegenüber Amazon insgesamt 20 Euro.

NINTENDO Switch Mario Red & Blue Edition (Limitiert)

Hier könnt ihr euch für die Newsletter bei Saturn und MediaMarkt anmelden:

Schaut euch hier den Ankündigungs-Tweet zur limitierten Nintendo Switch Mario Rot/Blau Edition an:

Werdet ihr euch die limitierte Edition der Nintendo Switch kaufen? Wie gefällt euch die Gestaltung der Konsole? Und auf welche Switch-Spiele freut ihr euch 2021 am meisten? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!