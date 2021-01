PS5: Spieler kauft Controller - bekommt angemalten Xbox-Controller

Spieler kauft PS5-Controller auf Ebay und erhält kuriosen Fake-Controller. Bildquelle: Getty Images / Flashpop.

Das hört man auch nicht alle Tage: Als ein Spieler auf Ebay einen PS5-Controller kauft, ist er schockiert, als er das Paket öffnet. Statt eines PS5-Controllers befindet sich darin eine kuriose Crossover-Schöpfung aus Xbox und PS5.

PS5-Käufer wird betrogen, erhält Crossover aus Xbox und PS5

Letztes Jahr läuteten die "Next Gen"-Konsolen PS5 und Xbox Series ein neues Gaming-Zeitalter ein. Nur schade, dass sie bei den Händlern eine absolute Mangelware bleiben. Da die Nachfrage so groß ist, kommt es häufiger vor, dass Spieler auf Betrüger im Internet reinfallen, die mit angeblichen Original-Produkten locken. So hat der Reddit-User crihyde auf Ebay einen PS5-Controller bestellt und stattdessen einen angemalten Xbox-Controller in einem PS5-Controller-Karton erhalten.

Zugegeben, es ist ein großes Ärgernis und der Fan kann sein Geld hoffentlich wiederbekommen, andererseits sieht der Xbox-Controller in PS5-Farben gar nicht mal schlecht aus. Gewissermaßen besitzt der Reddit-User das einzige Exemplar auf der Welt - sofern der Händler nicht dutzend weiterer dieser PS5-Fake-Controller verkauft hat.

Die Community kriegt sich auf Reddit vor Lachen nicht mehr ein. „Das ist verdammt lustig, sorry“, schreibt Reddit-User faZesKengZ. Andere Spieler wie Reddit-User Kaos1382 berichten über ähnliche Betrugsfälle, in denen Käufer irgendwelche Elektrogeräte als PS4-Konsolen ausgegeben haben und dann im Laden gegen ein Original umgetauscht haben.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Solange die PS5 und Xbox Series Mangelware auf dem Markt bleiben, wird die Jagd anhalten und Betrüger werden weiterhin versuchen, mit Fake-Produkten Geld zu machen. Da heißt es: Lieber in Geduld üben als beim nächstbesten Angebot zuzuschlagen.