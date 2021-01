CoD: Cold War - Fans dürfen Zombie-Modus 168 Stunden kostenlos zocken

Zombies in Call of Duty: Black Ops Cold War - und ihr müsst sie erledigen. In dieser Woche sogar kostenlos.

Die "Black Ops"-Reihe von Call of Duty steht auch für den Zombie-Modus. Wer den Kauf bisher vermieden hat, kann den Koop-Modus nun für kurze Zeit kostenlos ausprobieren.

Call of Duty: Black Ops Cold War vereint gleich drei verschiedene Modi in sich, die sich nicht separat erwerben lassen. Spieler, die keine Lust auf Single- und Multiplayer haben, können nun immerhin für eine Woche kostenlos in den kooperativen Zombie-Modus eintauchen.

CoD Cold War: Zombie-Modus kostenlos testen

Die Zombie-Woche beginnt am heutigen Donnerstag, dem 14. Januar 2021. Sowohl auf den Konsolen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) und dem PC könnt ihr den Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War kostenlos herunterladen. Dabei könnt ihr euch passend zum Start des neuen Updates in zwei Modi stürzen:

Die Maschine: Der klassische Spielmodus. Mit bis zu drei Freunden kämpft ihr gegen verschiedene Zombie-Wellen, löst Aufgaben in der Spiel und findet eventuell das eine oder andere Easter Egg.

Der klassische Spielmodus. Mit bis zu drei Freunden kämpft ihr gegen verschiedene Zombie-Wellen, löst Aufgaben in der Spiel und findet eventuell das eine oder andere Easter Egg. Cranked: Ebenfalls mit bis zu drei Freunden geht es gegen zahlreiche Zombies. Der Clou ist ein stetig laufender Timer. Schafft ihr es nicht innerhalb der Zeit einen weiteren Zombie zu töten, explodiert euer Charakter.

Exklusiv auf der PlayStation gibt es noch den Ansturm-Modus, der ausschließlich für zwei Spieler ausgelegt ist. Dort kämpft ihr auf den Mehrspieler-Modus gegen die Armee der Untoten.

Jeglicher Spielfortschritt, den ihr innerhalb der kostenlosen Testphase erreicht, wird übrigens in die Vollversion übertragen, sofern ihr diese erwerbt. Der kostenlose Zombie-Zugang endet am 21. Januar.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Doppelte Erfahrungspunkte im Multiplayer

Neben dem kostenlosen Zombie-Modus können sich auch Besitzer von Call of Duty: Black Ops Cold War und Spieler von Call of Duty: Warzone am Wochenende warm anziehen. Vom 15. bis zum 19. Januar erhaltet ihr im Mehrspieler- und "Battle Royale"-Modus doppelte Erfahrungspunkte für Waffen. Falls ihr also ein paar Waffen auf ein höheres Level bringen wollt, sind die nächsten Tage euer Freund.

Seid ihr Zombie-Experten?

Für alle Zombie-Fans oder die, die es innerhalb der Woche werden: Laut Entwickler Treyarch ist die Untoten-Hatz in Call of Duty: Black Ops Cold War noch nicht zu Ende erzählt. Weitere Updates sind also definitiv geplant.