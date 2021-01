PS Plus: Jahresabo stark reduziert - aber nicht für alle Spieler

PlayStation Plus gibt es noch für wenige Tage günstiger zu haben.

Solltet ihr auf der Suche nach einem günstigen Angebot für den Abo-Dienst PlayStation Plus sein, dann kommt euch Sony aktuell sehr entgegen. Zumindest, wenn ihr eine bestimmte Voraussetzung erfüllt.

Wer auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5 den Online-Multiplayer-Modus von Spielen nutzen möchte, mehr Cloud-Speicher benötigt oder sich Gratis-Spiele sichern möchte, der benötigt zwingend PlayStation Plus. Der Dienst kostet jedoch monatlich ein paar Euro, im Jahr sind es rund 60 Euro.

Aktuell könnt ihr das einjährige Abonnement jedoch günstiger erhalten. Allerdings gilt das Angebot nicht für alle Spieler.

PS Plus zum Sparpreis

Zum aktuellen Zeitpunkt bietet Sony ein Jahr PlayStation Plus mit einem Rabatt von 25 Prozent an. Interessierte bezahlen also nur noch rund 45 Euro. Das Angebot findet ihr auf der PlayStation-Webseite.

Die Sache hat aber einen Haken: Nur Spieler, die über noch kein aktives Abo verfügen, können den Preis wahrnehmen. Sprich das Angebot gilt lediglich für Neukunden oder frühere Abonnenten. Wer bereits Mitglied von PlayStation Plus ist, erhält keinen reduzierten Preis.

Angebot gilt nicht mehr lange

Interessierte, die das Angebot wahrnehmen wollen, haben zudem nicht mehr allzu viel Bedenkzeit. Laut Sony ist der Preis nur noch bis zum 19. Januar, 11:00 Uhr gültig. Danach verlässt das Angebot den Shop bereits wieder.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Wer also aktuell über kein aktives Abonnement von PlayStation Plus verfügt, hat noch ein paar Tage Zeit zum günstigeren Preis zuzuschlagen. Abo-Mitglieder können unter anderem am Online-Mehrspieler-Modus von Spielen teilnehmen und erhalten monatlich verschiedene Gratis-Spiele.