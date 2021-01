RAZER ist ein großer Hersteller von Gaming-Hardware, wie zum Beispiel Razer-Gaming-Laptops und anderes Gaming-Zubehör. Die Corona-Pandemie hat den Hersteller dazu bewegt neue Wege zu gehen und eine Maske speziell für die ästhetischen Ansprüche von Gamern zu entwickeln. Der Hersteller will die erste Smart-Atemschutzmaske auf den Markt bringen, „Project-Hazel“ ist in den letzten Schritten der Entwicklung.

Die neue Smart-Maske wird mit einem N-95 Filter ausgestattet, der N-95-Standard ist ein US-amerikanischer Standard für Luftfiltrationsbewertung, gleichwertig mit FFP2-Masken, welche der europäischen Norm entsprechen. Beide Masken-Typen schützen in gleicher Weise vor Partikeln, Gasen und Dämpfen.

Wir müssen aber noch einmal betonen, dass die „Project-Hazel“-Maske noch nicht marktreif ist und keine offizielle Zertifizierung der EU erhalten hat. Wir wollen euch nur über die innovativen Features der Maske berichten und das einzigartige Design. Aufwendige Schutzmasken müssen nämlich nicht immer langweilig aussehen.

Ab Montag (18.01.21) gelten in Bayern schon die härteren Corona-Bestimmungen, überall im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr müssen dann FFP2-Masken getragen werden, wir wollen euch deshalb anschließend einige günstige und gute FFP2-Masken empfehlen, die auch eine gültige EU-Zertifizierung besitzen.

Project-Hazel-Atemschutzmaske von Razer – mit N95-Standard: Alle Features im Überblick

Das coolste Feature der Project-Hazel-Maske ist natürlich das auffällige futuristische Design, welches an SF-Games-Kampfrüstungen erinnert. Mit dieser Maske fallt ihr natürlich auf der Straße auf und man könnte sie auch perfekt bei einem „Daft Punk“-Konzert tragen.

Die Smart-Maske besteht aus transparentem, kratzfesten Plastik und leuchtet automatisch sobald es dunkel wird. Man kann euch also bei Dunkelheit leicht im Straßenverkehr ausmachen. Besonders interessant ist die integrierte VOICE-AMP Technologie, mit der eure Stimme verstärkt werden kann und nicht mehr so gedämpft klingt.

Die Maske verfügt außerdem über N95-Filter (US-Standard / für FFP2), welche Bakterien filtern können. Mit Hilfe des "Active-Ventilation-Systems" werden 95% aller Partikel herausgefiltert. Die Smart-Ventilatoren können auch abgenommen werden, um die Filter auszutauschen.

Die Maske verfügt rundherum über eine flexible Silikonabdeckung, dadurch ruht die Maske luftdicht auf dem Gesicht. Es bleibt dabei genügen Platz im Innenraum, der Mund wird nicht berührt und ihr könnt ohne Behinderung sprechen.Die Ventilatoren lassen die kühle Luft durch und leiten die warme Atemluft sofort ab, ohne dass höhere CO-2-Werte innerhalb der Maske entstehen können, die Frischluftzufuhr bleibt also garantiert.

Die „Project-Hazel-Maske“ wird zudem in einer Ladebox geliefert, in der die Maske und ihre Ventilatoren geladen werden können, die Batterien halten im Betrieb den ganzen Tag, so verspricht es der Hersteller.

Die Ladebox verfügt zudem über eine Schnellladefunktion und einen "UV-Sterilizer", mit dessen Hilfe Bakterien und Viren in der Ladestation abgetötet werden können.

FFP2-Masken kaufen: Sichere Masken mit EU-Zertifizierung

Die futuristische Project-Hazel-Maske ist noch nicht im Handel erhältlich, sie verfügt aber über vielversprechende Features und den N95-Standard.

In Deutschland könnten aber schon bald überall strengere Corona-Bestimmungen gelten, ihr könnt also nicht auf eine Freigabe der deutschen Behörden warten, beziehungsweise wissen wir noch nicht ob "Project Hazel" eine offizielle FFP2-Einstufung erhält.

Razer bietet aber auch herkömmliche medizinische Atemschutzmasken an, die ebenfalls gegen Corona schützen können. Mit 95% Filtereffektivität gegen Partikel in der Luft.

Wir haben deshalb einige Online-Händler herausgesucht, die kontaktlose Lieferung von EU-zertifizierten Masken garantieren können, mit schneller Lieferung innerhalb nur weniger Tage.

Wir konzentrieren uns ausschließlich auf günstige Angebote und Großpackungen mit mehr als 10 Masken. Es ist sinnvoll gleich mehre Masken auf einmal zu bestellen, zumal der Hersteller eine einmalige Verwendung der Maske empfiehlt.

In Baden-Württemberg gab es kürzlich einen Skandal bezüglich gefälschter Zertifikate und chinesischer Fake-Produkte, das Sozialministerium hatte tausende Masken für Schulen bestellt, um Lehrer und Schüler vor Corona schützen zu können. Es besteht also eine reale Gefahr auf Fake-Produkte im Online-Handel zu stoßen, wir haben deshalb ausschließlich Angebote mit „CE-Zertifikat“ ausgewählt, diese Kennzeichnung garantiert die Schutzfunktion der Atemschutzmaske nach EU-Richtlinien.

FFP3-Masken - sinvoll oder nicht?

Bislang gingen viele Menschen davon aus, dass FFP3-Masken die höchste Sicherheit bieten. Diese Masken besitzen eine Filterwirkung von 99 % und schützen gegen Bakterien und Viren, besser als FFP2-Masken.

Leider schützen FFP3-Masken oft nur den Träger, sofern auf der Atemschutzmaske ein Filterventil aufgesetzt ist, welches die Luft beim Einatmen filtert, jedoch nicht die eigene Atemluft beim Ausatmen. Ein Corona-Infizierter kann also seine Mitmenschen noch anstecken, wenn er eine Maske mit Außen-Ventil verwendet.

Hinweis: Viele Fluggesellschaften, wie z.B. Eurowings, fordern ihre Passagiere dazu auf keine Masken mit Atem-Ventil zu verwenden. Die Fluggäste werden daher am Flughafen aufgefordert solche Masken abzunehmen und eine Maske ohne Ventil zu verwenden. Ansonsten dürft ihr nicht an Bord des Flugzeuges.