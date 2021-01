Statt auf Bethesda zu warten: Fans entwickeln riesiges, kostenloses Fallout-Spiel

Nach sieben Jahren Entwicklungszeit: Fans veröffentlichen die größte Fallout-Story-Mod aller Zeiten - und das auch noch kostenlos.

Manche Mods ergänzen Spiele nur um ein paar Features oder Gegenstände, andere Mods erweitern Spiele um ganze Abenteuer. Nach sieben Jahren Entwicklungszeit steht nun eine der größten Mods für Fallout: New Vegas kurz vor dem Release.

Fallout New Vegas - The Frontier: Gigantische Story-Mod ist endlich fertig

Seit einer Ewigkeit arbeitet ein Team aus Moddern und Fans daran, eine Mod für Fallout: New Vegas zu erstellen, die so groß ist, dass sie quasi ein vollkommen neues Fallout-Spiel darstellt. Dieses Projekt namens "Fallout New Vegas: The Frontier" erscheint bereits morgen - den 15. Januar 2021 - auf Steam und kostet die Spieler gar nichts.

Die einzige Bedingung: Sie müssen das Original-Spiel mit allen DLCs besitzen. Während wir weiter unten auf die Inhalte der Mod eingehen, könnt ihr euch mit diesem Trailer selbst einen Eindruck verschaffen, was euch in The Frontier erwartet:

Die Geschichte umschreibt das Modder-Team mit folgenden Worten:

„In den kalten, schneebedeckten Straßen von Portland Oregon kämpfen die New California Exiles und Caesars Legion um die Vorherrschaft einer Stadt, die reich an Ressourcen und militärischer Ausrüstung ist, aber etwas lauert unter den schneebedeckten Ruinen ...“

Diese Inhalte hat Fallout: New Vegas: The Frontier zu bieten:

Neue riesige Open World mit Oregon

Neue Charaktere und neue Dialoge

3 Hauptquestlinien mit jeweils mehr als 15 Stunden Spielzeit

Steuern von Fahrzeugen mit Waffensystemen

über 150 neue Waffen, von Nahkampf bis Feuerwaffe ist alles dabei

Wettereffekte wie Schnee, Regen und Nebel

Die Community kann den Release der Mod kaum noch erwarten. Im Hause Bethesda bleibt es dagegen still um einen neuen Fallout-Teil. Stattdessen versorgt das Studio Fallout 76 weiter mit neuen Inhalten, das zu Release die Fans massiv enttäuschte und mittlerweile eine bescheidene, aber treue Fanbase aufbauen konnte.

- Ihr sucht eine gute Fallout-Alternative für PS4? Dann schaut euch gerne The Outer Worlds an:

The Outer Worlds [PlayStation 4]

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Die größte Fallout-Mod aller Zeiten steht kurz vor dem Release: Ab morgen können interessierte Spieler nach Oregon reisen und ein neues Abenteuer in einer der kultigsten Postapokalypsen erleben. Es bleibt abzuwarten, ob es dem Original Fallout: New Vegas gerecht wird, das viele Fans für den besten Teil der Reihe halten.