Mehr als 20 Jahre gingen seit dem letzten Teil der Pokémon-Reihe ins Land. (Bild: Nintendo)

Neues Jahr, neues Glück – für Pokémon-Fans wird dieser Spruch Wirklichkeit. Nintendo hat einen Nachfolger für ein Pokémon-Spiel angekündigt, auf das viele Fans schon seit geschlagenen 20 Jahren warten.

New Pokémon Snap: Bald werdet ihr wieder zum Poké-Paparazzi

Pokémon Snap erschien vor etwa 22 Jahren für den Nintendo 64. Ziel des Spiels ist es, im Auftrag von Prof. Eich in einem Reservat voller Pokémon Fotos zu knipsen – und zwar eine Menge Fotos. Dabei ist es nicht immer einfach, die Taschenmonster vor die Linse zu bekommen, da viele von ihnen sehr scheu sind. Schnell mauserte sich das Spiel so zu einem Klassiker – der bis jetzt ohne Nachfolger blieb.

Im neuen Trailer zeigt Nintendo nun endlich, wie das lang ersehnte New Pokémon Snap aussehen soll. Geplant ist vorerst nur eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch:

Nach über 20 Jahren endlich ein Lebenszeichen – so soll das neue Pokémon Snap aussehen

Pokémon Snap: Verkaufsstart noch dieses Jahr

Die Fans sind begeistert vom neuen Pokémon Snap. Binnen kürzester Zeit sammelte der Trailer auf YouTube über 40.000 Likes. In den Kommentaren schwelgen viele Fans in wohliger Nostalgie. New Pokémon Snap soll am 30. April 2021 erscheinen. Mit mehr als 200 Pokémon bietet der Nachfolger deutlich mehr Taschenmonster als sein Vorgänger aus dem Jahr 1999.

Zum ersten mal seid ihr in der Lental-Region unterwegs, die von Wüsten- bis hin zu Dschungelregionen viele verschiedene Biome umfasst. Das Besondere an der Inselgruppe: Hier laufen euch hell aufstrahlende Pokémon über den Weg. Die Rede ist vom sogenannten Illumina-Phänomen – eines von vielen Rätseln, mit denen euch das Spiel konfrontieren wird.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite zu New Pokémon Snap. Noch müssen wir uns allerdings mit dem Trailer zufrieden geben. So schafft es Nintendo ein weiteres Mal, uns monatelang auf heißen Kohlen sitzen zu lassen. Immerhin sind es noch 105 Tage …