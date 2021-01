Switch: Fans schaffen, was Nintendo seit Jahren nicht kann

Alles muss man selber machen! Ein Nintendo-Fan hat kurzerhand ein Problem gelöst, das Nintendo bereits seit Jahren ignoriert. (Bild: GIGA.DE)

Mit der Switch hat Nintendo einen echten Volltreffer gelandet! Die Konsole verkauft sich wie geschnitten Brot. Auf ein besonderes Feature warten die Spieler jedoch bis heute. Nun hat ein Fan nachgeholfen - die Spieler sind begeistert!

Bewertungen für Switch-Spiele: Nintendo-Fan startet eigene Webseite

Im Nintendo eShop finden Switch-Spieler eine riesige Auswahl an Games, die nur darauf warten, von ihnen gespielt zu werden. Das Problem an der Sache: Bis heute gibt es kein Wertungssystem im eShop. Die Spieler müssen sich vor dem Kauf also voll und ganz auf die Produktbeschreibung verlassen – User-Feedback sucht man vergebens.

Reddit-Nutzer plump_tomato hatte das Warten anscheinend satt und hat kurzerhand sein eigenes Wertungssystem online genommen und die Seite auf Reddit geteilt. Damit scheint er bei den Switch-Spielern einen echten Nerv getroffen zu haben. Der entsprechende Post hat inzwischen knapp 27.000 Upvotes.

Durch den Erfolg auf Reddit kann die Webseite switchcritic.com bereits zahlreiche Reviews zu verzeichnen. The Legend of Zelda - Breath of the Wild wurde beispielsweise schon 231 mal bewertet.

Großes Wertungsproblem: Was ist mit Review-Bombing?

Unter dem Reddit-Beitrag geben viele Spieler dem Ersteller der Webseite wertvolles Feedback und Vorschläge, wie man das Konzept noch weiter ausbauen könnte. Auch Indie-Entwickler melden sich zu Wort.

Ein Thema, das ebenfalls des Öfteren zur Sprache kommt, ist das sogenannte Review-Bombing, das im letzten Jahr etwa The Last of Us 2 hart getroffen hat. Viele befürchten, dass gute Spiele von den Gamern abgestraft werden, wenn sie nicht deren Erwartungen erfüllen.

Um diesen Phänomen zumindest teilweise entgegenzuwirken, können eingeloggte Nutzer gute Reviews als "hilfreich" markieren. Die entsprechenden Rezensionen werden dann weiter oben angezeigt. Zudem können die Nutzer gezielt nach solchen Bewertungen suchen.

Das ursprüngliche Problem bleibt trotz der neuen Webseite bestehen. Die Kunden des Nintendo eShop können während des Shoppings nicht direkt erkennen, welche Spiele bei den Spielern besonders gut ankommen. Sie müssen erst auf ein Zweitgerät und die neue Fan-Webseite bzw. andere Wertungs-Aggregatoren zurückgreifen.

Das große Interesse der Reddit-Fans zeigt jedoch, wie hoch der Leidensdruck der Switch-Spieler ist. Es bleibt zu hoffen, dass Nintendo ein entsprechendes Feature bald nativ im eShop anbietet.