Top-Angebot bei Amazon: Das perfekte Geschenk für "Mario Kart"-Fans

Holt euch kuscheliges "Mario Kart"-Merchandise bei Amazon.

Alles Banane! Bei Amazon können sich aktuell alle "Mario Kart"-Fans ein tolles Merchandise-Angebot sichern - und damit anderen oder sich selbst eine Freude machen. Wir zeigen euch den Mario-Deal.

Wer kennt sie nicht? Die Banane aus Mario Kart gehört wohl zu den bekanntesten Gegenständen aus Nintendos Videospielgeschichte. Unabhängig davon, ob ihr sie im Spiel am liebsten aus Schutz dicht hinter eurem Kart führt oder im hohen Bogen nach vorne schleudert – ab jetzt könnt ihr die Banane aus Mario Kart in kuscheliger Kissenform auf eurem Sofa platzieren.

Nintendo Mario Kart Banane-Kissen

"Mario Kart"-Banane zum Sparpreis

Das weiche Bananen-Kissen aus Mario Kart ist aktuell bei Amazon um ganze 15 Euro im Preis reduziert. Ihr könnt es euch jetzt also für 24,99 Euro statt für 39,99 Euro sichern. Damit habt ihr die Chance, ein superweiches und witziges "Mario Kart"-Accessoire für eure Couch zu einem Top-Preis abzustauben.

Nintendo Mario Kart Mocchi Banane-Kissen für 24,99 Euro statt 39,99 Euro

Wenn ihr stattdessen an anderen Kult-Gegenständen aus Mario Kart interessiert seid, könnt ihr auch noch viele weitere Nintendo-Kissen bei Amazon finden – darunter zum Beispiel auch der rote Pilz, der blaue Schildkrötenpanzer und ein Yoshi-Ei, die ebenfalls im Preis heruntergesetzt sind.

Red Mushroom Nintendo Mario Kart Kissen

Red Mushroom Mocchi Nintendo Mario Kart Kissen für 34,99 Euro statt 39,99 Euro

Nintendo Mario Kart Mocchi Blauer Panzer Kissen

Nintendo Mario Kart Mocchi Blauer Panzer Kissen für 34,99 Euro statt 39,99 Euro

Nintendo Yoshi-Ei Kissen

Nintendo Yoshi-Ei Kissen für 35,45 Euro statt 39,99 Euro

Seid ihr

Was haltet ihr von dem "Mario Kart"-Merchandise? Welches der kuscheligen Kissen gefällt euch am besten? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!