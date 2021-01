Die Sims 4: Spieler erschafft genialste Hacker-Bande der Welt

"Die Sims 4"-Spieler kreiert eine Hacker-Gruppe mit perfekter Anonymität.

Wer möchte in Die Sims 4 nicht seine kühnsten Träume ausleben? Ein Spieler erschafft jetzt eine geniale Hacker-Bande, bei der selbst Anonymus neidisch werden würde.

Untergrundbunker und Papiertüten: So sehen Hacker in Die Sims 4 aus

Wie viele wissen, bietet Die Sims 4 bis auf einige Inhalts-Erweiterungen kaum Story, der man beharrlich folgen könnte. Gerade die eigenen Geschichten, die es zu schreiben gilt, machen die Lebenssimulation für viele Spieler besonders attraktiv.

Ein Spieler hat seiner Kreativität jetzt auf besondere Art freien Lauf gelassen und eine ganz bestimmte Gruppenaktivität ins Leben gerufen. Eine geheime Hacker-Bande:

Das Besondere an dieser Hacker-Gruppe sind die äußerst nützlichen Papiertüten. Nützlich deshalb, weil alle Mitglieder diese über ihren Köpfen tragen. So weiß niemand, wer der andere ist und man bleibt nicht nur im Internet anonym.

Austragungsort ihrer düsteren Aktivitäten ist ein geheimer Bunker, in dem die Truppe fleißig Programme schreibt und ihren Hacker-Tätigkeiten nachgeht. Dies ist im Spiel problemlos möglich, ist es doch ein verfügbarer, wenn auch nicht ganz lupenreiner Karrierezweig in Die Sims 4 ist.

Fans feiern die Untergrund-Hacker

Auf Reddit kann der geteilte Screenshot der Hacker-Vereinigung schon ganze 6.400 Upvotes einkassieren. Im Thread zeigen sich alle begeistert von dieser Idee und finden darin eine tolle Inspiration für ihr eigenes Spiel.

Solltet ihr ebenfalls eine geheime Hacker-Bande ins Leben rufen wollen, benötigt ihr dafür das Erweiterungspack Die Sims 4: Zeit für Freunde:

Mit diesem ist es euch möglich, Gruppen zu bilden, die einem gemeinsamen Interesse oder Hobby nachgehen. Solltet ihr ebenfalls nicht auf das stylische Accessoire der Papiertüte verzichten wollen, braucht ihr das noch frische Erweiterungspack Die Sims 4: Nachhaltig leben. Auch dieses Erweiterungspack findet ihr auf Amazon.

Bei dieser Hacker-Formation in Die Sims 4 kann Watch Dogs: Legion fast einpacken. Oder habt ihr da schon so coole Papiertüten gesehen? Wie findet ihr diese Idee des Spielers?