Ein gezielter Schuss: Ein Spieler hat in Call of Duty: Warzone einen neuen Rekord aufgestellt.

In Call of Duty: Warzone gibt es einige Spieler, die verdammt gut und schnell schießen. Ein Spieler stellt jedoch unter Beweis, dass es noch effizienter gehen kann.

Call of Duty: Warzone ist nach wie vor gerne ein Schauplatz für Spieler unterschiedlicher Art, die ihre ganz eigenen Talente und Fähigkeiten unter Beweis stellen. Manch einen geht es um eine hohe Anzahl von Tötungen, andere wollen wiederum einzigartige Leistungen abliefern. Im vorliegenden Fall steht vor allem Letzteres im Mittelpunkt.

CoD: Warzone - So schnell löste niemand bisher einen Auftrag

Im "Battle Royale"-Ableger von Call of Duty könnt ihr optional verschiedene Aufträge annehmen, die euch zusätzliches Geld oder andere Boni bringen. Ein Auftrag ist eine Kopfgeldjagd, bei dem ihr und euer Squad nur wenige Minuten Zeit habt, um einen bestimmten feindlichen Spieler zu erledigen. Die Karte zeigt euch dabei den ungefähren Radius an, in welcher sich das Ziel befindet, aber nennt sonst keine exakten Details.

Auftritt für den Reddit-Nutzer Kaspriskee, der als Scharfschütze und auch ein wenig als Glückspilz taugt. Aber seht erst einmal selbst:

Um etwaige Fragezeichen aufzuklären: Kaspriskee schießt mit einem Scharfschützengewehr auf einen anderen Spieler. Als der Schuss abgegeben wird, sammelt ein Squad-Kamerad des Schützens eine Kopfgeldjagd auf, die exakt den Spieler als Ziel auswählt, der gerade von Kaspriskee anvisiert wurde. Die Kugel trifft, der gegnerische Spieler ist erledigt und das Kopfgeld sofort gutgeschrieben.

Weltrekord oder nicht: Die Community feiert es

In den Kommentaren zum Schuss gibt es viel Lob und neidvolle Blicke in Richtung Kaspriskee. Dabei wird auch diskutiert, ob es nicht sogar ein Weltrekord ist. Eine offizielle Auszeichnung gibt es dafür zwar nicht, aber vermutlich hat der Nutzer die bislang schnellste Zeit aufgestellt. Am nächsten kommt dem ein anderer Spieler, der laut eigenen Angaben 0,4 Sekunden zum Erfüllen eines Aufrags benötigt hat.

Ein anderer Kommentar geht derweil davon aus, dass der Rekord kaum Verbesserungspotenzial bietet. Bei einer genauen Frame-Analyse kommt er zum Ergebnis, dass zwischen dem Start des Auftrags und der Tötung lediglich ein Frame Zeit ist - eine nahezu perfekte Kopfgeldjagd.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Präzise und effektiv: Wer nicht aufpasst, wird in Call of Duty: Warzone schnell zum Opfer einer Kopfgeldjagd. Die Betonung liegt auf schnell, denn manche Spieler sind unfassbar rasant, wenn es um die Erfüllung von Aufträgen geht.