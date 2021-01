Cyberpunk 2077: PS4-Preis zeigt, dass der Tiefpunkt erreicht ist

Cyberpunk 2077 hatte zum Release viele Probleme.

Der Release von Cyberpunk 2077 wurde von Bugs und Glitches überschattet. Vor allem die Konsolen sind betroffen. Einen Monat später treffen Online-Händler in den USA bereits drastische Maßnahmen.

Wie teuer ist Cyberpunk 2077 für die PS4?

Einen Monat nach dem Release von Cyberpunk 2077 ist die Konsolen-Version in den USA bereits deutlich billiger geworden. Wie "The Verge" berichtet, haben einige Online-Händler die Preise für die PlayStation 4 und die Xbox One bereits fast halbiert.

Auf Amazon wird das Rollenspiel für die alten Konsolen bereits für 34,99 Dollar angeboten. Verglichen mit dem originalen Preis von 59,99 Dollar ist das einen Monat nach Release bereits eine deutliche Reduzierung. Die PC-Version ist mit 39,99 Dollar noch etwas teurer. Auch bei dem Händler Best Buy kostet Cyberpunk 2077 aktuell nur noch 34,99 Dollar.

In Deutschland können Spieler jedoch noch nicht von den günstigeren Preisen profitieren. Sowohl Konsolen- als auch PC-Versionen des Rollenspiels kosten auf Amazon weiterhin etwa 60 Euro.

Bildquelle: Amazon

Wie oft hat sich Cyberpunk 2077 verkauft

Trotz der Skandale und des stark reduzierten Preises können sich die Verkaufszahlen von Cyberpunk 2077 sehen lassen. Bereits am 20 Dezember gab CD Projekt Red bekannt, dass insgesamt mehr als 13 Millionen Exemplare des Spiels verkauft wurden. Zwischenzeitlich spielten sogar mehr als eine Million Spieler gleichzeitig auf Steam.

Aufgrund der zahlreichen Bugs beschloss Sony jedoch, das Spiel aus dem PS-Store zu entfernen, bis die schlimmsten Fehler behoben sind. Diese Entscheidung wurde bis heute nicht zurückgenommen. Im Laufe des Jahres soll Cyberpunk 2077 auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X erscheinen. Spieler können ihre Version für die PS4 und Xbox One dann kostenlos upgraden.

Könnt ihr 9 Spiele anhand schlechter Beschreibungen erraten?

Die PS4-Version von Cyberpunk 2077 ist in den USA bereits deutlich reduziert worden. Spieler können sie einen Monat nach dem Release bereits zum halben Preis abstauben. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Rollenspiel auf den Konsolen gemacht? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.