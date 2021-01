Wie in Supernatural: Die Sims 4 macht euch zu Geisterjägern

Werde in Die Sims 4 zum Geisterjäger! Oder auch zum Angsthase.

Der Spuk zieht ein in Die Sims 4 und lässt die Geister los. Einmal ein Geisterjäger wie in Supernatural sein? Kein Problem. Euch erwarten neue Emotionen, gruselige Gebäude und vieles mehr.

Die Sims 4: Zeit in Panik zu verfallen

Das neue Erweiterungspack zu Die Sims 4 steht ins Haus und im Sims-Forum plaudert ein Entwickler aus dem Nähkästchen und verrät neue Details zum Accessoire-Pack Paranormale Phänomene.

Schaut euch Die Sims 4 und etliche Erweiterungen im PS Store an:

Eine Neuigkeit von der alle Spieler profitieren werden, unabhängig ob sie das Erweiterungspack besitzen, wird die neue Emotion Angst sein.

Diese kann eure Sims in Angst und Schrecken versetzen, sodass sie bei Panik entweder von einer anderen Figur beruhigt werden müssen, oder aber wild umherlaufen. So werden ängstliche Sims auch anfälliger für Unfälle. Diese Panik kann sogar andere Sims anstecken und sich so wie ein Lauffeuer ausbreiten.

Entgegenwirken könnt ihr der Angst mit dem ebenfalls neuen Tapfer-Merkmal. Dieses könnt ihr als Zufriedenheitsbelohnung erwerben und beruhigt eure Sims schneller. Die beiden Neuerungen werden am 21. Januar mit einem Patch aufgespielt.

Die Sims 4: Paranormale Phänomene | Enthüllungstrailer

Neues DLC bringt Spukhäuser und Geister ins Spiel

Am 26. Januar erscheint dann das neue Pack und führt eine frische Grundstücksart ein: Das Spukhaus.

In diesen geschehen nachts gruselige Dinge. Ob flackernde Lichter, ratternde Rohre oder starrende Puppen – die Spuk-Palette gibt alles her. Außerdem werden euch neue Gestalten heimsuchen, sogenannte Gespenster. Sie sind jedoch vollkommen harmlos, solange ihr euch gut mit ihnen stellt. Ihr könnt mit ihnen reden und ihnen auch Geschenke anbieten. Als Gegenleistung erhaltet ihr dann Loot von den kleinen Erscheinungen.

Ein weiterer freundlicher Geist ist Claude René Duplantier Guidry, der euch mit Rat zur Seite steht. Er war früher selbst ein Geisterjäger und kann euch die Lizenz ausstellen, um als Freelance-Geisterjäger tätig zu werden. Vorausgesetzt ihr erfüllt die Erwartungen und seid tapfer genug.

Fast wie in Harry Potter: Ein Gespenst aus einem Gemälde.

Überlebt ihr die Nacht in einem Spukhaus ohne große Angst, könnt ihr Belohnungspunkte erhalten. Heilige Kerzen, Zeremonien an Séance-Tischen und viele weitere Gegenstände helfen euch, den Schrecken auszuhalten. Auch bisherige Packs profitieren von Paranormale Phänomene. So werden sich auch eure Haustiere vor den unheimlichen Dingen gruseln und etliche Effekte wurden angepasst und mit der neuen Emotion Angst verbunden.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Das neue Erweiterungspack Paranormale Phänomene für Die Sims 4 erscheint am 26. Januar für PC, PS4 und Xbox. Werdet ihr euch die gruselige Ergänzung holen und zum Geisterjäger werden? Oder seid ihr eher Team Angsthase? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.